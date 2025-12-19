https://ria.ru/20251219/ukraina-2063085216.html
Количество дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое
Количество дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое - РИА Новости, 19.12.2025
Количество дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое
Количество судебных дел в отношении украинских военнослужащих, обвиняемых в дезертирстве и неявке к месту службы в условиях военного положения, в 2025 году... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T03:05:00+03:00
2025-12-19T03:05:00+03:00
2025-12-19T03:05:00+03:00
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
https://ria.ru/20251218/ukraina-2062860829.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия
Количество дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое
РИА Новости: количество дезертиров на Украине выросло более чем вдвое
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество судебных дел в отношении украинских военнослужащих, обвиняемых в дезертирстве и неявке к месту службы в условиях военного положения, в 2025 году увеличилось более чем в два раза, выяснило РИА Новости, проанализировав данные открытых судебных реестров.
Речь идет о делах, возбужденных по части 5 статьи 407 УК Украины
, которая применяется к военнослужащим, самовольно покинувшим воинские части или не прибывшим к месту службы в период действия военного положения. Именно эта статья используется как основной показатель масштабов дезертирства в стране.
Так, в 2024 году по этой статье насчитывалось 35 711 судебных материалов, а к 16 декабря 2025 года их число выросло почти до 74 тысяч - рост составил более 100%.
В Службе внешней разведки России
ранее заявили, что резкий рост числа случаев дезертирства вынудил офис генерального прокурора Украины убрать из открытого доступа статистику по вновь возбужденным делам.