Количество дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество судебных дел в отношении украинских военнослужащих, обвиняемых в дезертирстве и неявке к месту службы в условиях военного положения, в 2025 году увеличилось более чем в два раза, выяснило РИА Новости, проанализировав данные открытых судебных реестров.

Так, в 2024 году по этой статье насчитывалось 35 711 судебных материалов, а к 16 декабря 2025 года их число выросло почти до 74 тысяч - рост составил более 100%.