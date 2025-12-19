Рейтинг@Mail.ru
Количество дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое - РИА Новости, 19.12.2025
03:05 19.12.2025
Количество дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое
Количество дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое - РИА Новости, 19.12.2025
Количество дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое
Количество судебных дел в отношении украинских военнослужащих, обвиняемых в дезертирстве и неявке к месту службы в условиях военного положения, в 2025 году... РИА Новости, 19.12.2025
Количество дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое

РИА Новости: количество дезертиров на Украине выросло более чем вдвое

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество судебных дел в отношении украинских военнослужащих, обвиняемых в дезертирстве и неявке к месту службы в условиях военного положения, в 2025 году увеличилось более чем в два раза, выяснило РИА Новости, проанализировав данные открытых судебных реестров.
Речь идет о делах, возбужденных по части 5 статьи 407 УК Украины, которая применяется к военнослужащим, самовольно покинувшим воинские части или не прибывшим к месту службы в период действия военного положения. Именно эта статья используется как основной показатель масштабов дезертирства в стране.
Так, в 2024 году по этой статье насчитывалось 35 711 судебных материалов, а к 16 декабря 2025 года их число выросло почти до 74 тысяч - рост составил более 100%.
В Службе внешней разведки России ранее заявили, что резкий рост числа случаев дезертирства вынудил офис генерального прокурора Украины убрать из открытого доступа статистику по вновь возбужденным делам.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СВР объяснила, почему Киев закрыл публикацию статистики дел по дезертирам
Вчера, 11:23
 
