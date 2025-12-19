https://ria.ru/20251219/turtsiya-2063319836.html
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова - РИА Новости, 19.12.2025
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова
Церемония памяти убитого посла России в Турции Андрея Карлова, убитого девять лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает... РИА Новости, 19.12.2025
АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Церемония памяти убитого посла России в Турции Андрея Карлова, убитого девять лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает корреспондент РИА Новости.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда
до Камчатки
глазами путешественника" в Анкаре
. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин
присвоил Карлову
звание Героя России посмертно.
Почтить память Андрея Карлова в российское посольство прибыли представители дипмиссий различных стран, турецкой общественности, журналисты и общественные деятели.
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов
, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого прошла церемония памяти погибшего посла.
"Мы всегда будем чтить память Андрея Геннадьевича, его заслуги в развитии российско-турецких отношений", - сказал Иванов на церемонии.