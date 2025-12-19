Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/turtsiya-2063319836.html
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова - РИА Новости, 19.12.2025
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова
Церемония памяти убитого посла России в Турции Андрея Карлова, убитого девять лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:56:00+03:00
2025-12-19T15:56:00+03:00
в мире
россия
калининград
камчатка
андрей карлов
алексей иванов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063225617_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_a39457836d49b501058d29bd48fb21d1.jpg
https://ria.ru/20240215/karlov-1927629345.html
россия
калининград
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063225617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7582c6df875582cadbec4b5e47ac99b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, калининград, камчатка, андрей карлов, алексей иванов, владимир путин
В мире, Россия, Калининград, Камчатка, Андрей Карлов, Алексей Иванов, Владимир Путин
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова

В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России в Турции Карлова

© Фото : Посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПамятные мероприятия в честь Героя России посла Андрея Карлова, погибшего 9 лет назад в Анкаре в результате теракта
Памятные мероприятия в честь Героя России посла Андрея Карлова, погибшего 9 лет назад в Анкаре в результате теракта - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
Памятные мероприятия в честь Героя России посла Андрея Карлова, погибшего 9 лет назад в Анкаре в результате теракта
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Церемония памяти убитого посла России в Турции Андрея Карлова, убитого девять лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает корреспондент РИА Новости.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову звание Героя России посмертно.
Почтить память Андрея Карлова в российское посольство прибыли представители дипмиссий различных стран, турецкой общественности, журналисты и общественные деятели.
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого прошла церемония памяти погибшего посла.
"Мы всегда будем чтить память Андрея Геннадьевича, его заслуги в развитии российско-турецких отношений", - сказал Иванов на церемонии.
Торжественное открытие бюста посла России в Турции Андрея Карлова в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В Москве открыли бюст убитого в Турции посла России Андрея Карлова
15 февраля 2024, 17:03
 
В миреРоссияКалининградКамчаткаАндрей КарловАлексей ИвановВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала