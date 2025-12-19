В новосибирской школе, где выявили очаг туберкулеза, отменили елку

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Новогодние праздничные мероприятия в этом году отменили в школе Новосибирска, где ранее выявили очаг туберкулеза, сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров.
Ранее в мэрии города сообщили, что у некоторых учащихся новосибирской школы №112 был выявлен туберкулез. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора приняли необходимые меры для выявления источников заболевания. Всем контактировавшим с заболевшими детям провели внеочередную диагностику, доступ родителей и посетителей в школу ограничен. Депутат Бурмистров уточнил, что всего лечатся от туберкулеза шесть школьников, в том числе один ребенок с открытой формой заболевания лечится с конца 2024 года.
"Ёлки отменены, в том числе сейчас идет сезон простуды… Школа исполняет предписания, которые рекомендуют медики и Роспотребнадзор. Обработка и прочее", - написал в депутат на своей странице в "ВКонтакте" по итогам встречи в школе 18 декабря с родителями, медиками и представителями Роспотребнадзора.
По словам Бурмистрова, круг обследуемых постепенно расширяется для исключения утечки заразившихся. Врачи продолжают проверять родителей школьников, родственников работников школы. Проверяются даже уволенные год назад работники школы.
