В новосибирской школе, где выявили очаг туберкулеза, отменили елку - РИА Новости, 19.12.2025
06:15 19.12.2025
В новосибирской школе, где выявили очаг туберкулеза, отменили елку
В новосибирской школе, где выявили очаг туберкулеза, отменили елку
Новогодние праздничные мероприятия в этом году отменили в школе Новосибирска, где ранее выявили очаг туберкулеза, сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров. РИА Новости, 19.12.2025
В новосибирской школе, где выявили очаг туберкулеза, отменили елку

В новосибирской школе, где выявили очаг туберкулеза, отменили новогодние елки

© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на Новосибирск
Вид на Новосибирск - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Новогодние праздничные мероприятия в этом году отменили в школе Новосибирска, где ранее выявили очаг туберкулеза, сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров.
Ранее в мэрии города сообщили, что у некоторых учащихся новосибирской школы №112 был выявлен туберкулез. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора приняли необходимые меры для выявления источников заболевания. Всем контактировавшим с заболевшими детям провели внеочередную диагностику, доступ родителей и посетителей в школу ограничен. Депутат Бурмистров уточнил, что всего лечатся от туберкулеза шесть школьников, в том числе один ребенок с открытой формой заболевания лечится с конца 2024 года.
Вид на Новосибирск - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
После вспышки туберкулеза в школе Новосибирска лечатся шесть детей
Вчера, 06:12
"Ёлки отменены, в том числе сейчас идет сезон простуды… Школа исполняет предписания, которые рекомендуют медики и Роспотребнадзор. Обработка и прочее", - написал в депутат на своей странице в "ВКонтакте" по итогам встречи в школе 18 декабря с родителями, медиками и представителями Роспотребнадзора.
По словам Бурмистрова, круг обследуемых постепенно расширяется для исключения утечки заразившихся. Врачи продолжают проверять родителей школьников, родственников работников школы. Проверяются даже уволенные год назад работники школы.
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Новосибирске выявляют причины заболевания школьников туберкулезом
15 декабря, 14:19
 
