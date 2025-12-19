После вспышки туберкулеза в школе Новосибирска лечатся шесть детей

"Заболевших шесть детей на сегодняшний день. Один ребенок с открытой формой лечится с конца прошлого года (тогда и начались процессы выявления, диагностики, проверки, профилактики и прочее). Пятеро других с закрытой (не заразной) формой. Как я понял, динамики роста нет", - написал в депутат на своей странице в "ВКонтакте" по итогам встречи в школе с родителями, медиками и представителями Роспотребнадзора.