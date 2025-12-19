https://ria.ru/20251219/tuberkulez-2063095254.html
После вспышки туберкулеза в школе Новосибирска лечатся шесть детей
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости.
Шесть детей, обучающихся в школе Новосибирска, где был выявлен очаг туберкулеза, в настоящее время лечатся от этого заболевания, у одного – открытая форма, сообщил
депутат горсовета Антон Бурмистров.
Ранее в мэрии города сообщили, что у некоторых учащихся новосибирской школы №112 был выявлен туберкулез. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора
приняли необходимые меры для выявления источников заболевания. Всем контактировавшим с заболевшими детям провели внеочередную диагностику, доступ родителей и посетителей в школу ограничен.
"Заболевших шесть детей на сегодняшний день. Один ребенок с открытой формой лечится с конца прошлого года (тогда и начались процессы выявления, диагностики, проверки, профилактики и прочее). Пятеро других с закрытой (не заразной) формой. Как я понял, динамики роста нет", - написал в депутат на своей странице в "ВКонтакте" по итогам встречи в школе с родителями, медиками и представителями Роспотребнадзора.
Бурмистров отметил, что санитарные врачи продолжают проверять родителей школьников, родственников работников школы. И в целом круг обследуемых постепенно расширяется, чтобы исключить утечку заразившихся. "Проверяются даже уволенные год назад работники", - рассказал депутат.
"Медики рекомендуют соблюдать их рекомендации всем родителям, участвовать в диагностике, анализах, при необходимости проходить профилактику. Само собой - здоровый образ жизни, витамины и отсутствие вредных привычек увеличивают защитные свойства организма и снижают риски заражения", - добавил он.