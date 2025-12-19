Рейтинг@Mail.ru
После вспышки туберкулеза в школе Новосибирска лечатся шесть детей
06:12 19.12.2025
После вспышки туберкулеза в школе Новосибирска лечатся шесть детей
После вспышки туберкулеза в школе Новосибирска лечатся шесть детей - РИА Новости, 19.12.2025
После вспышки туберкулеза в школе Новосибирска лечатся шесть детей
Шесть детей, обучающихся в школе Новосибирска, где был выявлен очаг туберкулеза, в настоящее время лечатся от этого заболевания, у одного – открытая форма,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T06:12:00+03:00
2025-12-19T06:12:00+03:00
новосибирск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://ria.ru/20251217/shkola-2062514641.html
https://ria.ru/20251215/novosibirsk-2062135791.html
новосибирск
новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Новосибирск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
После вспышки туберкулеза в школе Новосибирска лечатся шесть детей

После вспышки туберкулеза в школе №112 Новосибирска лечатся шесть детей

Вид на Новосибирск
Вид на Новосибирск - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Шесть детей, обучающихся в школе Новосибирска, где был выявлен очаг туберкулеза, в настоящее время лечатся от этого заболевания, у одного – открытая форма, сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров.
Ранее в мэрии города сообщили, что у некоторых учащихся новосибирской школы №112 был выявлен туберкулез. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора приняли необходимые меры для выявления источников заболевания. Всем контактировавшим с заболевшими детям провели внеочередную диагностику, доступ родителей и посетителей в школу ограничен.
"Заболевших шесть детей на сегодняшний день. Один ребенок с открытой формой лечится с конца прошлого года (тогда и начались процессы выявления, диагностики, проверки, профилактики и прочее). Пятеро других с закрытой (не заразной) формой. Как я понял, динамики роста нет", - написал в депутат на своей странице в "ВКонтакте" по итогам встречи в школе с родителями, медиками и представителями Роспотребнадзора.
Бурмистров отметил, что санитарные врачи продолжают проверять родителей школьников, родственников работников школы. И в целом круг обследуемых постепенно расширяется, чтобы исключить утечку заразившихся. "Проверяются даже уволенные год назад работники", - рассказал депутат.
"Медики рекомендуют соблюдать их рекомендации всем родителям, участвовать в диагностике, анализах, при необходимости проходить профилактику. Само собой - здоровый образ жизни, витамины и отсутствие вредных привычек увеличивают защитные свойства организма и снижают риски заражения", - добавил он.
Новосибирск
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
