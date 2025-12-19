Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" за неделю улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 19.12.2025 (обновлено: 11:42 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/tsentr-2063154677.html
Группировка "Центр" за неделю улучшила положение по переднему краю
Группировка "Центр" за неделю улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 19.12.2025
Группировка "Центр" за неделю улучшила положение по переднему краю
Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за неделю более 3505 военнослужащих ВСУ, три танка, 25 боевых... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:35:00+03:00
2025-12-19T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" за неделю улучшила положение по переднему краю

ВСУ за неделю потеряли более 3505 военных в зоне действия "Центра"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за неделю более 3505 военнослужащих ВСУ, три танка, 25 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и 20 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух пехотных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*. На данном направлении противник потерял более 3505 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и 20 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Террористическая организация, запрещена в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала