Группировка "Центр" за неделю улучшила положение по переднему краю
Группировка "Центр" за неделю улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 19.12.2025
Группировка "Центр" за неделю улучшила положение по переднему краю
Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за неделю более 3505 военнослужащих ВСУ, три танка, 25 боевых...
2025-12-19T11:35:00+03:00
2025-12-19T11:35:00+03:00
2025-12-19T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
Группировка "Центр" за неделю улучшила положение по переднему краю
ВСУ за неделю потеряли более 3505 военных в зоне действия "Центра"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за неделю более 3505 военнослужащих ВСУ, три танка, 25 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и 20 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух пехотных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ
, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*. На данном направлении противник потерял более 3505 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и 20 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Террористическая организация, запрещена в России