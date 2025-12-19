Группировка "Центр" за неделю улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за неделю более 3505 военнослужащих ВСУ, три танка, 25 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и 20 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.