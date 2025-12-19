Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Льготные ипотечные программы должны быть адресными, чтобы не разгонять инфляцию, объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Любые льготы кем-то оплачиваются, на любом рынке это происходит. Любая льготная программа влияет на спрос, влияет на цены. Вопрос в ее объеме. Если масштабы небольшие, то перекосов в целом на рынке не будет. Поэтому мы всегда выступали, что льготные программы - не важно, в сфере жилья или в других сферах - должны быть очень адресными, сконцентрированными на приоритетах и не приводить к таким перекосам", – сказала она.