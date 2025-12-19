https://ria.ru/20251219/tsb-2063372455.html
Набиуллина: России недостаточно коснуться инфляции в четыре процента
Набиуллина: России недостаточно коснуться инфляции в четыре процента - РИА Новости, 19.12.2025
Набиуллина: России недостаточно коснуться инфляции в четыре процента
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хочет, чтобы в 2026 году инфляция не просто приблизилась к 4%, но Россия достигла устойчивой ценовой... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:46:00+03:00
2025-12-19T17:46:00+03:00
2025-12-19T20:37:00+03:00
россия
экономика
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:81:2047:1232_1920x0_80_0_0_21a6032dca7f834863d83b2ee2cd79e0.jpg
https://ria.ru/20251219/tsb-2063398846.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:75:2047:1610_1920x0_80_0_0_28a31bed1702ae67bbd23d5944471240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина: России недостаточно коснуться инфляции в четыре процента
Набиуллина хочет, чтобы РФ достигла устойчивой ценовой стабильности в 2026 году