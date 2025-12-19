Набиуллина: России недостаточно коснуться инфляции в четыре процента

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хочет, чтобы в 2026 году инфляция не просто приблизилась к 4%, но Россия достигла устойчивой ценовой стабильности.

"На следующий год хотелось бы, чтобы мы не просто коснулись 4% инфляции, а устойчиво достигли ценовой стабильности", - сказала она в ходе пресс-конференции.