Инфляция снижается быстрее прогнозов, заявила Набиуллина
2025-12-19T17:33:00+03:00
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Инфляция в России замедляется быстрее прогнозов, которые ЦБ давал в начале года, и без сбоев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы прогноз в начале года делали, если вы помните, по инфляции на конец этого года, 7-8% Инфляция замедляется быстрее, и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Считаем, что политика срабатывает", - сказала она.
"Сбоя не происходит", - подчеркнула она.