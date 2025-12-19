Рейтинг@Mail.ru
Инфляция снижается быстрее прогнозов, заявила Набиуллина - РИА Новости, 19.12.2025
17:33 19.12.2025
Инфляция снижается быстрее прогнозов, заявила Набиуллина
Инфляция снижается быстрее прогнозов, заявила Набиуллина - РИА Новости, 19.12.2025
Инфляция снижается быстрее прогнозов, заявила Набиуллина
Инфляция в России замедляется быстрее прогнозов, которые ЦБ давал в начале года, и без сбоев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 19.12.2025
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина
Инфляция снижается быстрее прогнозов, заявила Набиуллина

Набиуллина: инфляция снижается быстрее прогнозов ЦБ в начале года

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Инфляция в России замедляется быстрее прогнозов, которые ЦБ давал в начале года, и без сбоев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы прогноз в начале года делали, если вы помните, по инфляции на конец этого года, 7-8% Инфляция замедляется быстрее, и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Считаем, что политика срабатывает", - сказала она.
"Сбоя не происходит", - подчеркнула она.
