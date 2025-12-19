https://ria.ru/20251219/tsb-2063366796.html
Рыночная ипотека будет расти при снижении ставки, заявила Набиуллина
Рыночная ипотека будет расти при снижении ставки, заявила Набиуллина - РИА Новости, 19.12.2025
Рыночная ипотека будет расти при снижении ставки, заявила Набиуллина
Рыночная ипотека в России будет расти по мере снижения ключевой ставки и замедления инфляции, а активизируется, когда базовая ставка будет близка к нейтральному РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:31:00+03:00
2025-12-19T17:31:00+03:00
2025-12-19T17:31:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:75:2047:1610_1920x0_80_0_0_28a31bed1702ae67bbd23d5944471240.jpg
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Рыночная ипотека будет расти при снижении ставки, заявила Набиуллина
Набиуллина: рыночная ипотека активизируется при близкой к нейтральной ставке ЦБ
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рыночная ипотека в России будет расти по мере снижения ключевой ставки и замедления инфляции, а активизируется, когда базовая ставка будет близка к нейтральному уровню, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Мы считаем, что дальше по мере снижения инфляции и ключевой ставки ипотека будет расти... Наверное, активизация такая заметная произойдет, когда ключевая ставка будет близка к нейтральным диапазонам", - сказала глава регулятора.
Набиуллина
также отметила, что рыночная ипотека уже отреагировала на предыдущее снижение ключевой ставки. При этом преобладающую долю в выдаче ипотеки занимают льготные программы, в том числе семейная.