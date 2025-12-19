Рейтинг@Mail.ru
17:31 19.12.2025
экономика, россия, эльвира набиуллина
Рыночная ипотека будет расти при снижении ставки, заявила Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рыночная ипотека в России будет расти по мере снижения ключевой ставки и замедления инфляции, а активизируется, когда базовая ставка будет близка к нейтральному уровню, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Мы считаем, что дальше по мере снижения инфляции и ключевой ставки ипотека будет расти... Наверное, активизация такая заметная произойдет, когда ключевая ставка будет близка к нейтральным диапазонам", - сказала глава регулятора.
Набиуллина также отметила, что рыночная ипотека уже отреагировала на предыдущее снижение ключевой ставки. При этом преобладающую долю в выдаче ипотеки занимают льготные программы, в том числе семейная.
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет нейтральной процентной ставке
Вчера, 17:26
 
