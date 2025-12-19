Рейтинг@Mail.ru
19.12.2025
17:26 19.12.2025
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет нейтральной процентной ставке
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет нейтральной процентной ставке - РИА Новости, 19.12.2025
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет нейтральной процентной ставке
Банк России перейдет к нейтральному уровню ключевой ставки в 2027 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
2025
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет нейтральной процентной ставке

Набиуллина: ЦБ перейдет к нейтральному уровню ключевой ставки в 2027 году,

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России перейдет к нейтральному уровню ключевой ставки в 2027 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Вы знаете наш прогноз по ключевой ставке. Мы видим, что к нейтральному уровню мы перейдем в 2027 году", - сказала она.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Набиуллина рассказала о борьбе ЦБ с инфляцией
Экономика
 
 
