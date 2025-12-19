https://ria.ru/20251219/tsb-2063365793.html
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет нейтральной процентной ставке
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет нейтральной процентной ставке
Банк России перейдет к нейтральному уровню ключевой ставки в 2027 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 19.12.2025
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет нейтральной процентной ставке
