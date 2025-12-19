ЦБ рассматривал три варианта по ключевой ставке, заявила Набиуллина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России на заседании в эту пятницу рассматривал три варианта решения: сохранение ключевой ставки неизменной и ее снижение на 0,5 процентного пункта или на 1 процентный пункт, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Те, кто предлагал решение по сохранению ключевой ставки, больше внимания уделяли тому, что пока еще преждевременно судить об устойчивости замедления инфляции. Потому что в последние месяцы она была волатильной. Я уже говорила про октябрь, ноябрь, и по одному месяцу, действительно, достаточно сложно судить о том, что это будет устойчивым, учитывая и проинфляционные факторы, в ближайшее время которые реализуются. Я имею в виду повышение НДС, тарифов", - рассказала глав ЦБ.