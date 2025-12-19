https://ria.ru/20251219/tsb-2063364131.html
ЦБ рассматривал три варианта по ключевой ставке, заявила Набиуллина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России на заседании в эту пятницу рассматривал три варианта решения: сохранение ключевой ставки неизменной и ее снижение на 0,5 процентного пункта или на 1 процентный пункт, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Это традиционный вопрос. Мы рассматривали три варианта: вариант неизменности ставки, вариант снижения на 0,5 процентных пункта и вариант снижения на 1 процентный пункт", - сказала она.
ЦБ
в эту пятницу снизил ключевую ставку пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
"Те, кто предлагал решение по сохранению ключевой ставки, больше внимания уделяли тому, что пока еще преждевременно судить об устойчивости замедления инфляции. Потому что в последние месяцы она была волатильной. Я уже говорила про октябрь, ноябрь, и по одному месяцу, действительно, достаточно сложно судить о том, что это будет устойчивым, учитывая и проинфляционные факторы, в ближайшее время которые реализуются. Я имею в виду повышение НДС, тарифов", - рассказала глав ЦБ.
Также, по ее словам, сторонники сохранения ставки обращали внимание на значимое ускорение кредитования и на сохранение повышенных инфляционных ожиданий.
"Те, кто предлагали больший шаг - те считали, что то замедление инфляции, которое происходит, оно уже достаточно устойчивое. Но в этих условиях все-таки большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное о снижении ставки на 0,5 процентных пункта", - добавила Набиуллина
