Набиуллина рассказала о борьбе ЦБ с инфляцией
Набиуллина рассказала о борьбе ЦБ с инфляцией - РИА Новости, 19.12.2025
Набиуллина рассказала о борьбе ЦБ с инфляцией
Банк России прошел значительную часть пути в борьбе с инфляцией, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:17:00+03:00
2025-12-19T17:17:00+03:00
2025-12-19T17:23:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
Новости
ru-RU
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о борьбе ЦБ с инфляцией
Набиуллина: ЦБ прошел значительную часть пути в борьбе с инфляцией