Набиуллина рассказала о борьбе ЦБ с инфляцией
17:17 19.12.2025
Набиуллина рассказала о борьбе ЦБ с инфляцией
Банк России прошел значительную часть пути в борьбе с инфляцией, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.12.2025
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России прошел значительную часть пути в борьбе с инфляцией, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Я точно могу сказать, что мы прошли значительную часть пути, но вторая часть дистанции всегда тяжелее", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о пути в борьбе с инфляцией.
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
Заголовок открываемого материала