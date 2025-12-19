Рейтинг@Mail.ru
13:38 19.12.2025
Путин заявил, что старается оградить ЦБ от давления
Путин заявил, что старается оградить ЦБ от давления
2025-12-19T13:38:00+03:00
2025-12-19T13:49:00+03:00
владимир путин, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, итоги года с владимиром путиным — 2025
Владимир Путин, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что старается оградить Центральный банк от давления и влияния со стороны.
"Стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
