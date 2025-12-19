https://ria.ru/20251219/tsb-2063224164.html
ЦБ сохранил нейтральный сигнал в заявлении по ставке
Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам, вновь не указав их ожидаемую направленность. РИА Новости, 19.12.2025
ЦБ: решения по ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам, вновь не указав их ожидаемую направленность.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
В предыдущем заявлении, в октябре, ЦБ
давал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается и в новом заявлении.
Таким образом, сигнал полностью сохранен.