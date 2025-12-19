На сайте Белого дома ночью появилась странная трансляция

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Загадочную прямую видеотрансляцию с бородатым мужчиной в наушниках можно было наблюдать на сайте Белого дома в ночь на пятницу по местному времени, передает агентство Блумберг.
"Поздно вечером в четверг работа сайта Белого дома была нарушена в связи с появлением прямой трансляции, в ходе которой бородатый молодой человек в наушниках сидел перед микрофоном", - передает агентство.
Скриншот трансляции на сайте Белого дома
Согласно материалу, трансляцию можно было увидеть в разделе "Новости в прямом эфире" сайта незадолго до полуночи (8.00 мск), и в течение примерно часа она то исчезала, то вновь появлялась. Как отмечается, трансляцию, по всей видимости, вел пользователь под псевдонимом realmattmoney, у которого есть программа на YouTube. На своем канале на видеохостинге realmattmoney называет себя "наставником частных инвесторов" и "инженером, увлеченным идеей обеспечения мира энергией".