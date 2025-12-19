Рейтинг@Mail.ru
На сайте Белого дома ночью появилась странная трансляция - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 19.12.2025 (обновлено: 11:06 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/transljatsija-2063138431.html
На сайте Белого дома ночью появилась странная трансляция
На сайте Белого дома ночью появилась странная трансляция - РИА Новости, 19.12.2025
На сайте Белого дома ночью появилась странная трансляция
Загадочную прямую видеотрансляцию с бородатым мужчиной в наушниках можно было наблюдать на сайте Белого дома в ночь на пятницу по местному времени, передает... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:55:00+03:00
2025-12-19T11:06:00+03:00
youtube
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20abfa39a10fa62801b23e9a4710edf7.jpg
https://ria.ru/20251116/kongressmen-2055324247.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024196_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_0cdbc93ba5c220fd28a68f2393b997dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
youtube, в мире
YouTube, В мире
На сайте Белого дома ночью появилась странная трансляция

Ночью на сайте Белого дома появилась загадочная трансляция с бородатым мужчиной

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Загадочную прямую видеотрансляцию с бородатым мужчиной в наушниках можно было наблюдать на сайте Белого дома в ночь на пятницу по местному времени, передает агентство Блумберг.
"Поздно вечером в четверг работа сайта Белого дома была нарушена в связи с появлением прямой трансляции, в ходе которой бородатый молодой человек в наушниках сидел перед микрофоном", - передает агентство.
Скриншот трансляции на сайте Белого дома
Скриншот трансляции на сайте Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Скриншот трансляции на сайте Белого дома
Согласно материалу, трансляцию можно было увидеть в разделе "Новости в прямом эфире" сайта незадолго до полуночи (8.00 мск), и в течение примерно часа она то исчезала, то вновь появлялась. Как отмечается, трансляцию, по всей видимости, вел пользователь под псевдонимом realmattmoney, у которого есть программа на YouTube. На своем канале на видеохостинге realmattmoney называет себя "наставником частных инвесторов" и "инженером, увлеченным идеей обеспечения мира энергией".
Американский конгрессмен Брэд Шерман - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Конгрессмен Шерман, просматривавший эротику в полете, обвинил в этом Маска
16 ноября, 18:43
 
YouTubeВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала