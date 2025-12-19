Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии шокированы Рютте, назвавшим Трампа папочкой, заявил посол России - РИА Новости, 19.12.2025
21:33 19.12.2025
В Норвегии шокированы Рютте, назвавшим Трампа папочкой, заявил посол России
2025-12-19T21:33:00+03:00
2025-12-19T21:33:00+03:00
в мире
россия
норвегия
сша
дональд трамп
николай корчунов
евросоюз
politico
россия
норвегия
сша
в мире, россия, норвегия, сша, дональд трамп, николай корчунов, евросоюз, politico, нато, марк рютте
В мире, Россия, Норвегия, США, Дональд Трамп, Николай Корчунов, Евросоюз, Politico, НАТО, Марк Рютте
В Норвегии шокированы Рютте, назвавшим Трампа папочкой, заявил посол России

РИА Новости: Корчунов заявил, что норвежцы в шоке от Рютте после лести Трампу

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Норвежские политические обозреватели пребывают "в шоке" от генерального секретаря НАТО Марка Рютте после того, как тот назвал президента США Дональда Трампа "папочкой", заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Местные политобозреватели в шоке от голландца (Рютте - ред.) с тех пор, как тот на саммите альянса под камеру назвал Трампа "папочкой", а потом не раз отличался самой грубой лестью. Со знанием дела высказался бывший представитель Норвегии при НАТО Кай Эйде, который счел заявления Рютте непоследовательными и направленными на нагнетание чрезмерного страха войны в Европе", - сказал Корчунов.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Папочка предоставит": в Европе унизили Рютте после выпада в адрес Лаврова
3 июля, 03:33
Посол добавил, что опытный норвежский дипломат диагностировал у генерального секретаря НАТО "недостаток мудрости и глубины", необходимых для столь ответственной должности.
"Отметил, что эта поверхностность усугубляется неспособностью противостоять соблазну выдать перед СМИ яркую отсебятину вместо взвешенного и упорядоченного изложения согласованных подходов всей Организации, где тот служит всего лишь "секретарем, а не генералом". Пожалуй, добавить к такой оценке нечего", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что норвежские власти не комментировали заявления Рютте о том, что страны НАТО должны срочно наращивать оборонные расходы, чтобы избежать войны "масштаба той, что пережили деды и прадеды".
"Норвежские официальные лица это никак не комментируют, предпочитая, видимо, не "выносить сор из избы", - сказал дипломат.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Орбан усомнился, что Рютте сохранит пост после слов о России
14 декабря, 17:29
Ранее на саммите альянса Рютте, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело. Газета Politico писала, что некоторые европейские чиновники были раздражены "подхалимским" поведением Рютте по отношению к Трампу на саммите.
Рютте ранее призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Ну что он несет? Президент посоветовал Рютте прочитать новую стратегию нацбезопасности США - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Что он несет": Путин сделал резкое заявление о Рютте
Вчера, 15:05
 
В миреРоссияНорвегияСШАДональд ТрампНиколай КорчуновЕвросоюзPoliticoНАТОМарк Рютте
 
 
