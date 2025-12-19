В Норвегии шокированы Рютте, назвавшим Трампа папочкой, заявил посол России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Норвежские политические обозреватели пребывают "в шоке" от генерального секретаря НАТО Марка Рютте после того, как тот назвал президента США Дональда Трампа "папочкой", заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

"Местные политобозреватели в шоке от голландца (Рютте - ред.) с тех пор, как тот на саммите альянса под камеру назвал Трампа "папочкой", а потом не раз отличался самой грубой лестью. Со знанием дела высказался бывший представитель Норвегии при НАТО Кай Эйде, который счел заявления Рютте непоследовательными и направленными на нагнетание чрезмерного страха войны в Европе", - сказал Корчунов.

Посол добавил, что опытный норвежский дипломат диагностировал у генерального секретаря НАТО "недостаток мудрости и глубины", необходимых для столь ответственной должности.

"Отметил, что эта поверхностность усугубляется неспособностью противостоять соблазну выдать перед СМИ яркую отсебятину вместо взвешенного и упорядоченного изложения согласованных подходов всей Организации, где тот служит всего лишь "секретарем, а не генералом". Пожалуй, добавить к такой оценке нечего", - сказал глава дипмиссии.

Посол добавил, что норвежские власти не комментировали заявления Рютте о том, что страны НАТО должны срочно наращивать оборонные расходы, чтобы избежать войны "масштаба той, что пережили деды и прадеды".

"Норвежские официальные лица это никак не комментируют, предпочитая, видимо, не "выносить сор из избы", - сказал дипломат.

Ранее на саммите альянса Рютте, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело. Газета Politico писала, что некоторые европейские чиновники были раздражены "подхалимским" поведением Рютте по отношению к Трампу на саммите.