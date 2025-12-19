Трамп нервничал во время обращения к нации, заявила эксперт

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нервничал во время своего обращения к нации из Белого дома, выразила мнение с беседе с РИА Новости эксперт по языку тела и аналитик поведения Трейси Браун.

Венесуэлой. В четверг Трамп выступил с обращением к нации, которое в основном посвятил итогам года и новым инициативам его администрации. За время выступления, продолжавшегося около 20 минут, американский лидер ни разу не упомянул ни конфликт на Украине , ни нарастающую эскалацию между США

"Трамп нервничал из-за быстрого потока цифр. Об этом свидетельствует частота моргания, которая составляет всего шесть морганий в минуту, когда он говорил о заработной плате", - сказала агентству Браун.

Эксперт уточнила, что обычно нормальная частота составляет от 15 до 22 морганий в минуту.

В целом Браун назвала выступление Трампа "обычным чтением по телесуфлеру". Она также упомянула о возникших у нее сомнениях относительно верности приведенных им цифр.

"Я вижу, что многие цифры были неточными, и, возможно, это было причиной его стресса", - объяснила аналитик поведения.

Браун не исключила, что волнение могло быть вызвано самим фактом выступления или необходимостью уложиться в короткий отрезок времени.

"Он отошел от своей обычной привычки говорить часами напролет и пытался уместить в речь как можно больше информации", - отметила специалист.