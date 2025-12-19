Рейтинг@Mail.ru
Трамп нервничал во время обращения к нации, заявила эксперт - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/tramp-2063376476.html
Трамп нервничал во время обращения к нации, заявила эксперт
Трамп нервничал во время обращения к нации, заявила эксперт - РИА Новости, 19.12.2025
Трамп нервничал во время обращения к нации, заявила эксперт
Президент США Дональд Трамп нервничал во время своего обращения к нации из Белого дома, выразила мнение с беседе с РИА Новости эксперт по языку тела и аналитик... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:53:00+03:00
2025-12-19T17:53:00+03:00
в мире
сша
украина
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa7a3f995909322a9d0743f0a9e453c.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063290870.html
сша
украина
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b0cb27763f893181c3fb1b87ae7dd287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, венесуэла, дональд трамп
В мире, США, Украина, Венесуэла, Дональд Трамп
Трамп нервничал во время обращения к нации, заявила эксперт

Браун: Трамп нервничал во время обращения к нации

© AP Photo / Doug MillsВыступление Дональда Трампа перед американскими гражданами 17 декабря в Вашингтоне
Выступление Дональда Трампа перед американскими гражданами 17 декабря в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Doug Mills
Выступление Дональда Трампа перед американскими гражданами 17 декабря в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нервничал во время своего обращения к нации из Белого дома, выразила мнение с беседе с РИА Новости эксперт по языку тела и аналитик поведения Трейси Браун.
В четверг Трамп выступил с обращением к нации, которое в основном посвятил итогам года и новым инициативам его администрации. За время выступления, продолжавшегося около 20 минут, американский лидер ни разу не упомянул ни конфликт на Украине, ни нарастающую эскалацию между США и Венесуэлой.
"Трамп нервничал из-за быстрого потока цифр. Об этом свидетельствует частота моргания, которая составляет всего шесть морганий в минуту, когда он говорил о заработной плате", - сказала агентству Браун.
Эксперт уточнила, что обычно нормальная частота составляет от 15 до 22 морганий в минуту.
В целом Браун назвала выступление Трампа "обычным чтением по телесуфлеру". Она также упомянула о возникших у нее сомнениях относительно верности приведенных им цифр.
"Я вижу, что многие цифры были неточными, и, возможно, это было причиной его стресса", - объяснила аналитик поведения.
Браун не исключила, что волнение могло быть вызвано самим фактом выступления или необходимостью уложиться в короткий отрезок времени.
"Он отошел от своей обычной привычки говорить часами напролет и пытался уместить в речь как можно больше информации", - отметила специалист.
По словам Браун, такое изменение, безусловно, вызывает стресс.
Корреспондент BBC News Стивен Розенберг во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин прокомментировал иск Трампа к Би-би-си
Вчера, 15:10
 
В миреСШАУкраинаВенесуэлаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала