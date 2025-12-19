Трамп не исключил войны с Венесуэлой

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп допустил войну с Венесуэлой и заявил, что Штаты продолжат захватывать танкеры этой страны.

"Я не исключаю этого. <...> Если они (Венесуэла. — Прим. ред.) настолько глупы, чтобы продолжать направлять (танкеры. — Прим. ред.), то они отправятся в один из наших портов", — сказал он в ответ на соответствующие вопросы в интервью телеканалу NBC.

При этом Трамп отказался говорить о том, что удары по венесуэльским судам могут привести к конфликту. Он также не стал отвечать, является ли свержение президента страны Николаса Мадуро его конечной целью.

"Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой", — сказал глава Белого дома.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.

В среду Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.