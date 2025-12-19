Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил войны с Венесуэлой - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 19.12.2025 (обновлено: 14:40 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/tramp-2063215372.html
Трамп не исключил войны с Венесуэлой
Трамп не исключил войны с Венесуэлой - РИА Новости, 19.12.2025
Трамп не исключил войны с Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп допустил войну с Венесуэлой и заявил, что Штаты продолжат захватывать танкеры этой страны. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:17:00+03:00
2025-12-19T14:40:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
nbc
николас мадуро
оон
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa7a3f995909322a9d0743f0a9e453c.jpg
https://ria.ru/20251219/venesuela-2063082375.html
https://ria.ru/20251218/maduro-2062805117.html
https://ria.ru/20251218/venesuela-2063056688.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b0cb27763f893181c3fb1b87ae7dd287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, nbc, николас мадуро, оон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, NBC, Николас Мадуро, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Трамп не исключил войны с Венесуэлой

Трамп не исключил возможной войны с Венесуэлой

© AP Photo / Doug MillsДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Doug Mills
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил войну с Венесуэлой и заявил, что Штаты продолжат захватывать танкеры этой страны.
"Я не исключаю этого. <...> Если они (Венесуэла. — Прим. ред.) настолько глупы, чтобы продолжать направлять (танкеры. — Прим. ред.), то они отправятся в один из наших портов", — сказал он в ответ на соответствующие вопросы в интервью телеканалу NBC.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за солидарность на фоне роста напряженности
Вчера, 02:17
При этом Трамп отказался говорить о том, что удары по венесуэльским судам могут привести к конфликту. Он также не стал отвечать, является ли свержение президента страны Николаса Мадуро его конечной целью.
"Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой", — сказал глава Белого дома.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Мадуро заявил, что нефть Венесуэлы принадлежит народу
18 декабря, 03:32
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
В среду Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики, призвал Совбез ООН собрать срочное заседание и принять меры для восстановления международной законности.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Заседание СБ ООН по Венесуэле состоится 23 декабря
18 декабря, 21:23
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампNBCНиколас МадуроООНЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала