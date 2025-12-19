Рейтинг@Mail.ru
Трамп ушел от ответа на вопрос о цели свержения Мадуро - РИА Новости, 19.12.2025
13:15 19.12.2025 (обновлено: 13:43 19.12.2025)
Трамп ушел от ответа на вопрос о цели свержения Мадуро
Трамп ушел от ответа на вопрос о цели свержения Мадуро
Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос, является ли свержение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро его конечной целью. РИА Новости, 19.12.2025
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире
Дональд Трамп, Николас Мадуро, Венесуэла, США, В мире
Трамп ушел от ответа на вопрос о цели свержения Мадуро

Трамп не стал отвечать, является ли свержение Мадуро его конечной целью

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос, является ли свержение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро его конечной целью.
"Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп не исключил войны с Венесуэлой
Вчера, 13:17
 
Дональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
 
 
