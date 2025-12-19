Рейтинг@Mail.ru
13:14 19.12.2025 (обновлено: 13:21 19.12.2025)
США продолжат захват венесуэльских танкеров, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты продолжат захватывать венесуэльские танкеры. РИА Новости, 19.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, nbc, иран, венесуэла
В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Иран, Венесуэла
США продолжат захват венесуэльских танкеров, заявил Трамп

Трамп заявил, что США собираются продолжить захват венесуэльских танкеров

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты продолжат захватывать венесуэльские танкеры.
О намерениях в отношении танкеров он сообщил в интервью телеканалу NBC.
"Если они настолько глупы, что продолжать направлять (танкеры - ред.), то они направятся в один из наших портов", - отметил он на вопрос о сроках последующих захватов танкеров.
Трамп сообщил 10 декабря о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль сразу обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
