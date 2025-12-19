Рейтинг@Mail.ru
07:17 19.12.2025
Трамп в пятницу выступит с речью на необъявленную тему
Президент США Дональд Трамп вечером в пятницу проведет выступление на необъявленную тему, следует из расписания, опубликованного Белым домом. РИА Новости, 19.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп в пятницу выступит с речью на необъявленную тему

© AP Photo / Doug MillsДональда Трампа
Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Doug Mills
Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вечером в пятницу проведет выступление на необъявленную тему, следует из расписания, опубликованного Белым домом.
Выступление состоится в 13.00 (21.00 мск) в так называемой комнате Рузвельта.
В этот день у Трампа также запланирован рождественский прием и речь по экономическим вопросам.
