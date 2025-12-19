https://ria.ru/20251219/tramp-2063100292.html
Трамп в пятницу выступит с речью на необъявленную тему
Президент США Дональд Трамп вечером в пятницу проведет выступление на необъявленную тему, следует из расписания, опубликованного Белым домом. РИА Новости, 19.12.2025
