Подсчитано количество прибывавших в США лодок с наркотиками со слов Трампа - РИА Новости, 19.12.2025
06:28 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/tramp-2063096795.html
Подсчитано количество прибывавших в США лодок с наркотиками со слов Трампа
в мире
сша
тихий океан
карибский бассейн
дональд трамп
министерство обороны сша
РИА Новости
в мире, сша, тихий океан, карибский бассейн, дональд трамп, министерство обороны сша
Подсчитано количество прибывавших в США лодок с наркотиками со слов Трампа

Слова Трампа о масштабах наркотрафика означают, что в США прибывали сотни лодок

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Оценки президента США Дональда Трампа результативности действий американских военных против морского наркотрафика означают, что в Штаты по воде в неделю прибывали 175 груженых десятками тысяч доз синтетического опиоида лодок, подсчитало РИА Новости.
В обращении к нации накануне американский лидер заявил, что морской наркотрафик сократился на 94%. Президент уже приводил это число за время с начала операции "Южное копье", иногда задаваясь вопросом, кто оставшиеся 6% "наркотеррористов". Наглядно продемонстрировать, о каких объемах перевозки запрещенных веществ говорит Трамп можно на основе последних публикаций Пентагона.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками
18 октября, 21:57
Южное командование сообщало об обнаружении шести лодок с понедельника. Восемнадцатого декабря были поражены два судна, 17 декабря - одно, 15 декабря силы США подбили три лодки.
Если добавить к этому 94% перевозки, которую в своих заявлениях остановил Трамп, то арифметически до его вмешательства целое (100%) количество лодок с понедельника до четверга составляет ровно 100.
Если принять, что участники наркотрафика работают без выходных и праздничных дней, то за неделю по приводимой президентом США статистике в страну по морю следовало бы 175 лодок с наркотиками.
Трамп говорит, что груз признанного в США оружием массового поражения фентанила с одной лодки может убить 25 тысяч человек. По статистике американского антинаркотического агентства, 42% таблеток фентанила содержат смертельную дозу вещества. Сообщения управления по охране границы о крупных изъятиях указывают на то, что таблетка в среднем может весить 0,1-0,4 грамма.
Атаки на суда в международных водах восточной части Тихого океана и Карибского бассейна проводятся со 2 сентября, всего, по подсчетам РИА Новости на основе публикаций Трампа и южного командования Пентагона в соцсетях, а также по данным СМИ, американские силы поразили 29 лодок.
Американский эсминец - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США нанесли новый удар по лодке в Тихом океане
5 декабря, 03:13
 
В миреСШАТихий океанКарибский бассейнДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
