Подсчитано количество прибывавших в США лодок с наркотиками со слов Трампа

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Оценки президента США Дональда Трампа результативности действий американских военных против морского наркотрафика означают, что в Штаты по воде в неделю прибывали 175 груженых десятками тысяч доз синтетического опиоида лодок, подсчитало РИА Новости.

В обращении к нации накануне американский лидер заявил, что морской наркотрафик сократился на 94%. Президент уже приводил это число за время с начала операции "Южное копье", иногда задаваясь вопросом, кто оставшиеся 6% "наркотеррористов". Наглядно продемонстрировать, о каких объемах перевозки запрещенных веществ говорит Трамп можно на основе последних публикаций Пентагона

Южное командование сообщало об обнаружении шести лодок с понедельника. Восемнадцатого декабря были поражены два судна, 17 декабря - одно, 15 декабря силы США подбили три лодки.

Если добавить к этому 94% перевозки, которую в своих заявлениях остановил Трамп, то арифметически до его вмешательства целое (100%) количество лодок с понедельника до четверга составляет ровно 100.

Если принять, что участники наркотрафика работают без выходных и праздничных дней, то за неделю по приводимой президентом США статистике в страну по морю следовало бы 175 лодок с наркотиками.

Трамп говорит, что груз признанного в США оружием массового поражения фентанила с одной лодки может убить 25 тысяч человек. По статистике американского антинаркотического агентства, 42% таблеток фентанила содержат смертельную дозу вещества. Сообщения управления по охране границы о крупных изъятиях указывают на то, что таблетка в среднем может весить 0,1-0,4 грамма.