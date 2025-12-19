https://ria.ru/20251219/tramp-2063090209.html
"Просто уничтожит": в Киеве запаниковали из-за слов Зеленского о Трампе
"Просто уничтожит": в Киеве запаниковали из-за слов Зеленского о Трампе
"Просто уничтожит": в Киеве запаниковали из-за слов Зеленского о Трампе
Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за слов о смерти президента США Дональда Трампа, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 19.12.2025
"Просто уничтожит": в Киеве запаниковали из-за слов Зеленского о Трампе
Соскин: США уничтожат Зеленского после высказываний о возможной смерти Трампа