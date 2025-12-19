Рейтинг@Mail.ru
"Просто уничтожит": в Киеве запаниковали из-за слов Зеленского о Трампе - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/tramp-2063090209.html
"Просто уничтожит": в Киеве запаниковали из-за слов Зеленского о Трампе
"Просто уничтожит": в Киеве запаниковали из-за слов Зеленского о Трампе - РИА Новости, 19.12.2025
"Просто уничтожит": в Киеве запаниковали из-за слов Зеленского о Трампе
Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за слов о смерти президента США Дональда Трампа, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T05:02:00+03:00
2025-12-19T05:02:00+03:00
в мире
сша
брюссель
киев
владимир зеленский
дональд трамп
олег соскин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858358_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_22e81ca3896133e0bab4e453d8da0a3e.jpg
https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2062884267.html
https://ria.ru/20251218/tramp-2063063784.html
сша
брюссель
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858358_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_908e17886be906d5728399751032ab60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, брюссель, киев, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин, нато, politico, дело миндича
В мире, США, Брюссель, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин, НАТО, Politico, Дело Миндича
"Просто уничтожит": в Киеве запаниковали из-за слов Зеленского о Трампе

Соскин: США уничтожат Зеленского после высказываний о возможной смерти Трампа

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за слов о смерти президента США Дональда Трампа, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ситуация трагическая, конечно. Если Зеленский думал, что это якобы смешная шутка, то просчитался и теперь ни денег, ни помощи не получит. Трамп его за эти слова просто уничтожит, потому что такое не прощается", — пояснил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Украинская делегация направляется на переговоры в США, заявил Зеленский
Вчера, 12:24
По словам эксперта, Зеленский решил покрасоваться перед своими европейскими покровителями и пожелал Трампу смерти ради нового пакета военной помощи.
"Он думает, что сражается в Брюсселе, а на самом деле, просто тешит самолюбие европейских политиканов. Тех самых, которых Трамп поставил на место своими пошлинами, а Путин — успехами на фронте", — сказал Соскин.
Вчера Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что позиция США по членству Украины в НАТО может измениться, когда "поменяются политики или кто-то умрет".
На прошлой неделе Трамп заявил в интервью изданию Politico, что Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования, потому что тот проигрывает.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп назвал причину, мешающую урегулированию украинского конфликта
Вчера, 22:29
 
В миреСШАБрюссельКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампОлег СоскинНАТОPoliticoДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала