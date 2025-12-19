Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал оборонный бюджет США - РИА Новости, 19.12.2025
02:55 19.12.2025
Трамп подписал оборонный бюджет США
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.12.2025
Трамп подписал оборонный бюджет США

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 год

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, сообщил Белый дом.
В среду сенат большинством голосов поддержал и принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов, включая 400 миллионов на оружие для Украины.
Законопроект включает выделение государственного финансирования на Украину в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год в объеме 400 миллионов долларов. Такую же сумму планируют выделить и в 2027 году.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп подписал указ, ослабляющий контроль над марихуаной в медицине
Вчера, 23:56
 
Заголовок открываемого материала