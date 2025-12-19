Трамп подписал оборонный бюджет США

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, сообщил Белый дом.
В среду сенат большинством голосов поддержал и принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов, включая 400 миллионов на оружие для Украины.
Законопроект включает выделение государственного финансирования на Украину в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год в объеме 400 миллионов долларов. Такую же сумму планируют выделить и в 2027 году.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.