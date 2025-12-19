Трамп потребовал плату за дружбу

Как гласит один из стихов Вечной книги, есть время камни разбрасывать, а есть время их собирать. В большой политике все точно так же, особенно в случаях, когда малые и слабые пытаются дружить с большими и сильными. Американские СМИ утверждают, что Дональд Трамп пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить США в середине 2026 года, во время проведения чемпионата мира по футболу, в тот же период американцы будут отмечать День независимости. В этой связи авторы предполагают, что встреча может произойти в полуформальной обстановке, так сказать, с целью продемонстрировать словацкой стороне личное расположение американского лидера. Однако вопросы, решение которых ожидается в ходе визита, серьезные донельзя.

Инсайдеры уверены, что в перерывах между матчами и парадами Братислава подпишет с Вашингтоном межправительственное соглашение, оговаривающее прямое участие корпорации Westinghouse в строительстве нового атомного энергоблока. Предварительно известно, что его мощность составит 1250 мегаватт, что намекает на установку американского водо-водяного реактора АР-1000 (тип PWR) оценочной стоимостью 13-15 миллиардов долларов. Однако поскольку установленная мощность "тысячника" тысяча сто мегаватт, не исключено, что словаков обяжут оплатить еще и постройку одного или нескольких малых модульных реакторов (SMR). Именно такие энергетические установки средней и малой мощности, как считается, в ближайшем будущем станут наиболее востребованным типом реакторов из-за их относительной дешевизны и меньших сроков строительства.

Словакии, как и многим другим странам Восточной Европы, со времен существования Варшавского договора достались две атомные электростанции — "Богунице" и "Моховце". На первой гудят турбинами два энергоблока с надежными советскими реакторами ВВЭР-440, на второй — еще четыре аналогичных "горшка". Суммарная их мощность немногим превышает 2,5 гигаватта, что тем не менее обеспечивает почти треть всего национального энергобаланса. Это крупнейший донор словацкой энергетики, обеспечивающий 67 процентов потребностей бытового сектора страны.

Здесь в некоторой степени присутствует белорусский фактор. После постройки и выхода на полную мощность Белорусской АЭС официальный Минск подсчитал, что данный проект позволил резко сократить расход природного газа. Чистая экономия от двух работающих энергоблоков ВВЭР-1200 составила порядка трех миллиардов долларов в год, именно эта сумма не была потрачена за импорт природного газа из России.

Белоруссия и Словакия государства небольшие, потому расклад в их энергетике сильно похож, хотя, конечно же, имеет и различия. Минск, запустив АЭС полного профиля, получил чистую экономию, Братислава же сможет выпавшие объемы газа перенаправить на экспорт, то есть опосредованно получит двойную выгоду.

Данные выкладки вовсе не являются секретом, ведь вопросы словацкой (как и венгерской, о чем чуть ниже) энергетики самым тесным образом переплетены с большой политикой. В первую очередь с внешней политикой трамповского Вашингтона по отношению к Евросоюзу.

Не секрет и то, что Дональд Трамп очень ценит проявления личной симпатии к себе. Роберт Фицо был одним из буквально единичных глав европейских государств, кто изначально претендовал на дружбу с Америкой в лице ее новоизбранного президента. Надо отметить, что Трамп ничего не забыл. В марте текущего года Словакия получила официальное исключение из антироссийских санкций с разрешением и дальше закупать российские энергоресурсы. Сроки действия щедрости не назывались, но в процессе переговоров словацкая сторона настойчиво и многократно проговаривала, что победить зависимость от российских поставок получится не ранее 2034 года.

Зато теперь известно, что 47-й президент попросил в качестве гарантии обоюдной дружбы.

Спустя всего три месяца после получения санкционной индульгенции Братислава официально объявила о заключении партнерского соглашения с Westinghouse, причем, что очень важно, отказалась от проведения открытого тендера по выбору подрядчика. Руководство Евросоюза данный факт молча проглотило, хотя когда в аналогичной ситуации Венгрия без тендера выбрала российский "Атомстройэкспорт", венгров готовы были буквально линчевать.

Вновь напомним, что внутри Европы у нашей страны нет друзей, есть только отдельные государства, преследующие свои национальные интересы, что выливается в конфронтацию с политическим курсом Брюсселя. Конкретно Словакия в вопросах развития атомной энергетики выбрала роль пресловутого теля, что двух маток сосет.

Не успели высохнуть чернила на договоре с американцами, как словаки подписали договор с итальянской компанией Newcleo о создании совместного центра утилизации отработанного ядерного топлива (CVP). Соглашение подразумевает строительство до четырех реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем на лицензированных площадках АЭС "Богунице". То есть американские интересы здесь не единственные.

Но и это еще не конец.

С разницей буквально в две недели были подписаны соглашения с "Казатомпромом" о развитии сотрудничества в области мирного атома, а ранее — с французской Framatome. Последние обязались с 2027 года обеспечивать ядерным топливом остающиеся в строю российские реакторы на "Моховце" и "Богунице". Компания Slovenske elektrarne, управляющая обеими атомными станциями, перестраховывается на тот случай, если действующий контракт с российским АО "ТВЭЛ" под действием очередных санкций станет невыполнимым.

Идет очень крупная игра, где энергетика находится на вторых ролях геополитики, однако они неразрывно связаны.

Надо помнить, что у Westinghouse дела с физическим строительством энергоблоков обстоят плохо. Внутри Соединенных Штатов самые молодые проекты с запуском реакторов АР-1000 датируются 2023-м (АЭС "Вогель"), а перед этим 2016 годом (АЭС "Уоттс Бар"). Сухие цифры тут слабо отражают проблематику отрасли, так как оба энергоблока были включены в сеть с многолетним отставанием и кратным удорожанием бюджета. Добавим, что до этого Westinghouse внутри США строила реакторы аж в 1994 и 1996 годах. Правда, в промежутке были проекты в КНР, но "вестинги" по традиции их завалили по срокам, в результате чего пришлось передать китайской стороне технические спецификации на технологию реактора. На их основании Пекин в самые сжатые сроки выкатил уже собственный реактор "Хуалонг".

И главное.

За пару дней до анонса словацкого атомного соглашения Венгрия, еще один большой друг Дональда Трампа, объявила о подписании контракта на импорт 400 миллионов кубометров СПГ из США. Благодаря санкционным послаблениям мадьяры полностью обеспечены энергоресурсами из России. Потому венгры полученный СПГ с высокой долей вероятности будут просто перепродавать той же Украине. Все в плюсе: у американцев — сбыт, у венгров — дополнительная прибыль.