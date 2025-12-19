Сторонники ИГ* планировали устроить теракт в колонии Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Теракт в исправительной колонии в Ростовской области, который предотвратили силовики, планировали устроить трое сторонников ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ), отбывающих наказание за убийство, наркотики и причинение вреда здоровью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.