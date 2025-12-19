https://ria.ru/20251219/terakt-2063080645.html
Сторонники ИГ* планировали устроить теракт в колонии Ростовской области
Сторонники ИГ* планировали устроить теракт в колонии Ростовской области
Сторонники ИГ* планировали устроить теракт в колонии Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Теракт в исправительной колонии в Ростовской области, который предотвратили силовики, планировали устроить трое сторонников ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ), отбывающих наказание за убийство, наркотики и причинение вреда здоровью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду УФСБ России
по Ростовской области
проинформировало о предотвращении теракта в колонии, который планировали устроить заключенные. Они подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий, но совершить не успели. Во время обысков у подозреваемых обнаружили "заточки", лоскуты ткани с изображением, предположительно, флага террористической организации.
"Подозреваемые - трое граждан Узбекистана
- сторонники ИГИЛ*", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что один из них отбывал наказание за убийство, второй за оборот наркотиков, третий - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В настоящее время уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт.
* Запрещенная в России террористическая организация