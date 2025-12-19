Рейтинг@Mail.ru
Сторонники ИГ* планировали устроить теракт в колонии Ростовской области - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/terakt-2063080645.html
Сторонники ИГ* планировали устроить теракт в колонии Ростовской области
Сторонники ИГ* планировали устроить теракт в колонии Ростовской области - РИА Новости, 19.12.2025
Сторонники ИГ* планировали устроить теракт в колонии Ростовской области
Теракт в исправительной колонии в Ростовской области, который предотвратили силовики, планировали устроить трое сторонников ИГ* (террористическая организация,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:51:00+03:00
2025-12-19T01:51:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251218/volgodonsk-2062822485.html
ростовская область
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, узбекистан
Происшествия, Ростовская область, Россия, Узбекистан
Сторонники ИГ* планировали устроить теракт в колонии Ростовской области

РИА Новости: сторонники ИГ хотели устроить теракт в колонии Ростовской области

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Теракт в исправительной колонии в Ростовской области, который предотвратили силовики, планировали устроить трое сторонников ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ), отбывающих наказание за убийство, наркотики и причинение вреда здоровью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду УФСБ России по Ростовской области проинформировало о предотвращении теракта в колонии, который планировали устроить заключенные. Они подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий, но совершить не успели. Во время обысков у подозреваемых обнаружили "заточки", лоскуты ткани с изображением, предположительно, флага террористической организации.
"Подозреваемые - трое граждан Узбекистана - сторонники ИГИЛ*", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что один из них отбывал наказание за убийство, второй за оборот наркотиков, третий - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В настоящее время уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт.
* Запрещенная в России террористическая организация
Силовики в результате антитеррористических мероприятий в Волгодонске Ростовской области предотвратили задумывавшийся спецслужбами Украины теракт - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ФСБ раскрыла подробности сорванного теракта в Волгодонске
Вчера, 08:27
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала