Россия передала Украине тысячу тел погибших военных - РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 19.12.2025 (обновлено: 14:45 19.12.2025)
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. РИА Новости, 19.12.2025
Передача тел 1000 погибших украинских военных в рамках стамбульских договоренностей
В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 26 погибших российских воинов.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела тысячи погибших украинских военных. России переданы тела 26 <...> воинов", — написал он в Telegram-канале.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Киев сорвал последние обещания по обмену пленными, заявила Захарова
12 ноября, 21:04
Предыдущий обмен проводился 20 ноября. Как заявлял на прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров, Москва отдала Киеву уже более 11 тысяч тел.
С начала года страны провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней стороны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: во Львове осталось мало мест на кладбище для захоронений военных ВСУ
18 ноября, 21:58
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
