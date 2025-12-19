https://ria.ru/20251219/tela-2063180544.html
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. РИА Новости, 19.12.2025
