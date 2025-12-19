Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане призвали ужесточить правила обращения с бездомными животными - РИА Новости, 19.12.2025
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
16:35 19.12.2025
В Татарстане призвали ужесточить правила обращения с бездомными животными
Глава Афанасовского сельского поселения Нижнекамского района Татарстана Дмитрий Филиппов обратился к депутатам Государственной Думы с просьбой ужесточить...
республика татарстан
нижнекамский район
нижнекамск
нижнекамский район
нижнекамск
нижнекамский район, нижнекамск
Республика Татарстан, Нижнекамский район, Нижнекамск
В Татарстане призвали ужесточить правила обращения с бездомными животными

Дмитрий Филиппов призвал ужесточить правила обращения с бездомными животными

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Собака в приюте
Собака в приюте - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Собака в приюте . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Афанасовского сельского поселения Нижнекамского района Татарстана Дмитрий Филиппов обратился к депутатам Государственной Думы с просьбой ужесточить правила обращения с безнадзорными животными, сообщает пресс-служба правительства республики.
Просьба была озвучена на встрече депутатов трех уровней в администрации Нижнекамска. В ней приняли участие председатель комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов, депутат Государственной Думы Айдар Метшин.
"Несмотря на то, что многое делается в части контроля за безнадзорными животными, мы просим законодательно ужесточить меры. Люди страдают, собаки нападают на детей. Нужен более четкий контроль за самими владельцами собак и более простая процедура принятия мер", - обратился Филиппов.
Среди актуальных предложений группы Госдумы – запрет на возвращение бездомных животных на прежние места их обитания, расширение возможности регионов принимать самостоятельные оперативные решения, запрет выгула опасных пород собак детьми и лицами в состоянии опьянения, а также установление обязательного сообщения в течение трех дней о пропаже домашнего животного. Одно из последних предложений – законопроект, который разрешит возбуждать административные дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий. Теперь ветеринарные инспекторы и контролирующие органы смогут возбуждать административные дела против владельцев животных, не дожидаясь проверки на месте — если есть убедительные доказательства нарушения.
 
Республика ТатарстанНижнекамский районНижнекамск
 
 
