В Татарстане призвали ужесточить правила обращения с бездомными животными

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Афанасовского сельского поселения Нижнекамского района Татарстана Дмитрий Филиппов обратился к депутатам Государственной Думы с просьбой ужесточить правила обращения с безнадзорными животными, сообщает пресс-служба правительства республики.

Просьба была озвучена на встрече депутатов трех уровней в администрации Нижнекамска. В ней приняли участие председатель комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов, депутат Государственной Думы Айдар Метшин.

"Несмотря на то, что многое делается в части контроля за безнадзорными животными, мы просим законодательно ужесточить меры. Люди страдают, собаки нападают на детей. Нужен более четкий контроль за самими владельцами собак и более простая процедура принятия мер", - обратился Филиппов.