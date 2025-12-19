https://ria.ru/20251219/tatarstan-2063340558.html
В Татарстане призвали ужесточить правила обращения с бездомными животными
В Татарстане призвали ужесточить правила обращения с бездомными животными - РИА Новости, 19.12.2025
В Татарстане призвали ужесточить правила обращения с бездомными животными
Глава Афанасовского сельского поселения Нижнекамского района Татарстана Дмитрий Филиппов обратился к депутатам Государственной Думы с просьбой ужесточить... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:35:00+03:00
2025-12-19T16:35:00+03:00
2025-12-19T16:35:00+03:00
республика татарстан
нижнекамский район
нижнекамск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053430358_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_5a2fef890beccecfdc04d5d1d6ccdf2e.jpg
нижнекамский район
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053430358_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_db4160d99c02a6cd8407831e9a791a08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамский район, нижнекамск
Республика Татарстан, Нижнекамский район, Нижнекамск
В Татарстане призвали ужесточить правила обращения с бездомными животными
Дмитрий Филиппов призвал ужесточить правила обращения с бездомными животными
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Афанасовского сельского поселения Нижнекамского района Татарстана Дмитрий Филиппов обратился к депутатам Государственной Думы с просьбой ужесточить правила обращения с безнадзорными животными, сообщает пресс-служба правительства республики.
Просьба была озвучена на встрече депутатов трех уровней в администрации Нижнекамска. В ней приняли участие председатель комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов, депутат Государственной Думы Айдар Метшин.
"Несмотря на то, что многое делается в части контроля за безнадзорными животными, мы просим законодательно ужесточить меры. Люди страдают, собаки нападают на детей. Нужен более четкий контроль за самими владельцами собак и более простая процедура принятия мер", - обратился Филиппов.
Среди актуальных предложений группы Госдумы – запрет на возвращение бездомных животных на прежние места их обитания, расширение возможности регионов принимать самостоятельные оперативные решения, запрет выгула опасных пород собак детьми и лицами в состоянии опьянения, а также установление обязательного сообщения в течение трех дней о пропаже домашнего животного. Одно из последних предложений – законопроект, который разрешит возбуждать административные дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий. Теперь ветеринарные инспекторы и контролирующие органы смогут возбуждать административные дела против владельцев животных, не дожидаясь проверки на месте — если есть убедительные доказательства нарушения.