В Севастополе ПВО сбила пять целей
В Севастополе ПВО сбила пять целей
Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, число сбитых ПВО воздушных целей выросло с трех до пяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.12.2025
севастополь
2025
В Севастополе ПВО сбила пять целей
