В Севастополе ПВО сбила пять целей
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 19.12.2025
В Севастополе ПВО сбила пять целей
Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, число сбитых ПВО воздушных целей выросло с трех до пяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, число сбитых ПВО воздушных целей выросло с трех до пяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе четвертый раз за пятницу, сообщал ранее губернатор. Военные сбили три воздушные цели в районе Качи, добавлял он.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей", - сообщил Развожаев в канале на платформе Мах.
Заголовок открываемого материала