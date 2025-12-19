Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела вдовы участника СВО

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после обращения к президенту РФ Владимиру Путину вдовы участника СВО, Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после обращения к президенту РФ Владимиру Путину вдовы участника СВО, сообщает СК РФ.

В пятницу на связь с президентом в ходе прямой линии вышла Кристина из Новосибирска. По словам женщины, у которой двое детей - шести и четырёх лет, ее муж погиб в зоне СВО в январе 2024 года, однако до сих пенсию по потере кормильца, как и удостоверения членов семьи погибшего, им не оформили. Путин принес ей извинения "за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода". СК РФ прямо в ходе эфира сообщил о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

"А.И. Бастрыкин затребовал у заместителя председателя СК России – руководителя ГВСУ Корпусова К.Е. доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах к обеспечению прав членов семьи участника СВО", - говорится в сообщении СК РФ Telegram-канале.

По данным СК, супруга военнослужащего, уволенного с военной службы в январе 2025 года в связи с его смертью при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, в июле этого года обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца и ежемесячной компенсации в возмещении вреда здоровью. Установлено, что поступившие документы были отправлены в военный комиссариат Новосибирской области, куда они поступили спустя два месяца, а пенсия была назначена только 17 декабря.