Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела вдовы участника СВО - РИА Новости, 19.12.2025
17:56 19.12.2025
Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела вдовы участника СВО
Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела вдовы участника СВО - РИА Новости, 19.12.2025
Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела вдовы участника СВО
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после обращения к президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 19.12.2025
происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), итоги года с владимиром путиным — 2025
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела вдовы участника СВО

Бастрыкин разберется с нарушением прав обратившейся к Путину вдовы участника СВО

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после обращения к президенту РФ Владимиру Путину вдовы участника СВО, сообщает СК РФ.
В пятницу на связь с президентом в ходе прямой линии вышла Кристина из Новосибирска. По словам женщины, у которой двое детей - шести и четырёх лет, ее муж погиб в зоне СВО в январе 2024 года, однако до сих пенсию по потере кормильца, как и удостоверения членов семьи погибшего, им не оформили. Путин принес ей извинения "за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода". СК РФ прямо в ходе эфира сообщил о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
"А.И. Бастрыкин затребовал у заместителя председателя СК России – руководителя ГВСУ Корпусова К.Е. доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах к обеспечению прав членов семьи участника СВО", - говорится в сообщении СК РФ Telegram-канале.
По данным СК, супруга военнослужащего, уволенного с военной службы в январе 2025 года в связи с его смертью при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, в июле этого года обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца и ежемесячной компенсации в возмещении вреда здоровью. Установлено, что поступившие документы были отправлены в военный комиссариат Новосибирской области, куда они поступили спустя два месяца, а пенсия была назначена только 17 декабря.
Ранее власти Новосибирской области сообщили, что женщине назначены все положенные выплаты, а также пенсия по потере кормильца супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение, оформлены удостоверения члена семьи погибшего супруге и детям.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке убийства участника СВО в Перми
3 июня, 11:04
 
ПроисшествияРоссияНовосибирская областьНовосибирскАлександр БастрыкинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
