Жители Бурятии за три года отправили на СВО более тысячи машин

УЛАН-УДЭ, 19 дек - РИА Новости. Жители Бурятии за три года отправили на СВО более тысячи автомобилей, 450 мотоциклов, более 50 квадроциклов, почти полторы тысячи тонн гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"С декабря 2022 по декабрь 2025 года на базе народного движения "Все для Фронта, Все для Победы!" принято от жителей Бурятии, волонтерских движений, организаций и предприятий и доставлено в зону СВО 1036 единиц автомобилей высокой проходимости, свыше 450 мотоциклов, более 50 квадроциклов, более 1450 тонн разного оснащения и адресных посылок из родного края для бойцов", - говорится в сообщении.