Жители Бурятии за три года отправили на СВО более тысячи машин

Жители Бурятии за три года отправили на СВО более тысячи автомобилей, 450 мотоциклов, более 50 квадроциклов, почти полторы тысячи тонн гуманитарного груза
УЛАН-УДЭ, 19 дек - РИА Новости. Жители Бурятии за три года отправили на СВО более тысячи автомобилей, 450 мотоциклов, более 50 квадроциклов, почти полторы тысячи тонн гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"С декабря 2022 по декабрь 2025 года на базе народного движения "Все для Фронта, Все для Победы!" принято от жителей Бурятии, волонтерских движений, организаций и предприятий и доставлено в зону СВО 1036 единиц автомобилей высокой проходимости, свыше 450 мотоциклов, более 50 квадроциклов, более 1450 тонн разного оснащения и адресных посылок из родного края для бойцов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грузы отправляются при поддержке правительства республики и созданной им АНО "Содействие".