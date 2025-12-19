Рейтинг@Mail.ru
Жители Бурятии за три года отправили на СВО более тысячи машин
17:40 19.12.2025
Жители Бурятии за три года отправили на СВО более тысячи машин
Жители Бурятии за три года отправили на СВО более тысячи машин

Жители Бурятии за 3 года отправили на СВО 1036 автомобилей и 450 мотоциклов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 19 дек - РИА Новости. Жители Бурятии за три года отправили на СВО более тысячи автомобилей, 450 мотоциклов, более 50 квадроциклов, почти полторы тысячи тонн гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"С декабря 2022 по декабрь 2025 года на базе народного движения "Все для Фронта, Все для Победы!" принято от жителей Бурятии, волонтерских движений, организаций и предприятий и доставлено в зону СВО 1036 единиц автомобилей высокой проходимости, свыше 450 мотоциклов, более 50 квадроциклов, более 1450 тонн разного оснащения и адресных посылок из родного края для бойцов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грузы отправляются при поддержке правительства республики и созданной им АНО "Содействие".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Сотрудники Минкультуры Пензенской области отправили в зону СВО мотоциклы
18 декабря, 18:05
 
Надежные людиРеспублика Бурятия
 
 
