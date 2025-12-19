Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал решить вопрос поддержки бойцов, заключивших контракт до СВО - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 19.12.2025 (обновлено: 17:26 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/svo-2063360640.html
Путин призвал решить вопрос поддержки бойцов, заключивших контракт до СВО
Путин призвал решить вопрос поддержки бойцов, заключивших контракт до СВО - РИА Новости, 19.12.2025
Путин призвал решить вопрос поддержки бойцов, заключивших контракт до СВО
Президент России Владимир Путин потребовал устранить ситуации, когда заключившие контракт еще до начала спецоперации бойцы не получают положенной участникам СВО РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:15:00+03:00
2025-12-19T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063360053_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_7ee4b6e0fe18fe231df3f7026ae393ea.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063364486.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063360053_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd81095ed10191eca24ffa3c0a3f0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия
Путин призвал решить вопрос поддержки бойцов, заключивших контракт до СВО

Путин потребовал оказывать поддержку бойцам, заключившим контракт до начала СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами движения "Народный фронт "За Россию"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами движения Народный фронт За Россию - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами движения "Народный фронт "За Россию"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал устранить ситуации, когда заключившие контракт еще до начала спецоперации бойцы не получают положенной участникам СВО поддержки.
На встрече с волонтерами и сотрудниками колл-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным" главе государству доложили о проблеме и подготовили список людей с ними.
"То есть люди заключили контракты с вооруженными силами до начала СВО, потом попали на СВО, и на них не распространяются меры поддержки... для меня это полная неожиданность... ерунда какая-то, это просто отъявный очередной пробел, на который как ни странно никто не обращал внимание. Давайте обязательно (список - ред.), да" - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами движения Народный фронт За Россию - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал о вопросах по справкам, подтверждающим участие в СВО
Вчера, 17:22
 
Специальная военная операция на УкраинеИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала