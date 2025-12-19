https://ria.ru/20251219/svo-2063307534.html
Жене погибшего на СВО военного из Новосибирска назначили пенсию
Жене погибшего на СВО военного из Новосибирска назначили пенсию - РИА Новости, 19.12.2025
Жене погибшего на СВО военного из Новосибирска назначили пенсию
Жене погибшего на СВО военнослужащего из Новосибирска, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, назначена положенная пенсия и оформлены... РИА Новости, 19.12.2025
"Простите нас, пожалуйста". Путин извинился за нерасторопность чиновников
"Простите нас, пожалуйста". Путин извинился за нерасторопность чиновников перед женой погибшего бойца, которая пожаловалась, что до сих не получает пенсию по потере кормильца.
Жене погибшего на СВО военного из Новосибирска назначили пенсию
