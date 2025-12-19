Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 19.12.2025
Жене погибшего на СВО военного из Новосибирска назначили пенсию
Жене погибшего на СВО военного из Новосибирска назначили пенсию
Жене погибшего на СВО военного из Новосибирска назначили пенсию

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Жене погибшего на СВО военнослужащего из Новосибирска, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, назначена положенная пенсия и оформлены удостоверения члена семьи погибшего, сообщает минтруда и соцразвития Новосибирской области.
В пятницу на связь с президентом РФ в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, вышла Кристина из Новосибирска, муж которой погиб в зоне СВО. У неё остались двое детей - шести и четырёх лет. Однако до сих пенсию по потере кормильца, как и удостоверения членов семьи погибшего, им не оформили, несмотря на то, что её муж погиб в январе 2024 года.
"Согласно оперативной информации структур министерства обороны РФ, назначена пенсия по потере кормильца супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение, оформлены удостоверения члена семьи погибшего супруге и детям", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что, кроме того, все положенные региональные выплаты женщине назначены и произведены в полном объеме.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовосибирскНовосибирская областьВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Общество
 
 
