Жене погибшего на СВО военного из Новосибирска назначили пенсию

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Жене погибшего на СВО военнослужащего из Новосибирска, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, назначена положенная пенсия и оформлены удостоверения члена семьи погибшего, сообщает минтруда и соцразвития Новосибирской области.

"Согласно оперативной информации структур министерства обороны РФ, назначена пенсия по потере кормильца супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение, оформлены удостоверения члена семьи погибшего супруге и детям", - говорится в сообщении.