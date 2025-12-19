ВС России нанесли семь ударов возмездия за неделю

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектам ТЭК, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 13 по 19 декабря т. г. нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.