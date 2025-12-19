https://ria.ru/20251219/svo-2063154576.html
ВС России нанесли семь ударов возмездия за неделю
ВС России нанесли семь ударов возмездия за неделю - РИА Новости, 19.12.2025
ВС России нанесли семь ударов возмездия за неделю
Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:35:00+03:00
2025-12-19T11:35:00+03:00
2025-12-19T11:40:00+03:00
украина
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
мирный план сша по украине
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_4d4ca75c48b5ffbd9cb36eca66bb9265.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b1280854719baef6f07100714cd18fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), мирный план сша по украине, россия
Украина, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Мирный план США по Украине, Россия, Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли семь ударов возмездия за неделю
ВС РФ нанесли массированный и 6 групповых ударов по связанным с ВСУ объектам
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектам ТЭК, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 13 по 19 декабря т. г. нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.