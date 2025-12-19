Рейтинг@Mail.ru
Журналист, сделавший предложение на прямой линии, рассказал о планах
18:08 19.12.2025
Журналист, сделавший предложение на прямой линии, рассказал о планах
екатеринбург
россия
свердловская область
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
екатеринбург, россия, свердловская область, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости, что свадьба пройдет летом.
Бажанов сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиными и пригласил главу государства на свадьбу.
"Летом этого года… В Свердловской области, в Екатеринбурге, потому что у нас все родственники там", - сказал Бажанов.
Также он рассказал, что возлюбленная не знала о его планах сделать предложение на прямой линии.
"Она сама хотела посмотреть прямую линию. Я говорил: "Конечно, давай посмотри обязательно. Для меня это очень важно". Она поддерживает все мои начинания", - сказал Бажанов.
Журналист отметил, что после того, как он в прямом эфире сделал предложение, ему начали писать его знакомые.
"На самом деле очень много молодежи смотрело прямую линию с президентом", - добавил собеседник агентства.
ЕкатеринбургРоссияСвердловская областьВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Общество
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала