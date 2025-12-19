Журналист, сделавший предложение на прямой линии, рассказал о планах

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости, что свадьба пройдет летом.

Бажанов сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиными и пригласил главу государства на свадьбу.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Летом этого года… В Свердловской области , в Екатеринбурге , потому что у нас все родственники там", - сказал Бажанов.

Также он рассказал, что возлюбленная не знала о его планах сделать предложение на прямой линии.

"Она сама хотела посмотреть прямую линию. Я говорил: "Конечно, давай посмотри обязательно. Для меня это очень важно". Она поддерживает все мои начинания", - сказал Бажанов.

Журналист отметил, что после того, как он в прямом эфире сделал предложение, ему начали писать его знакомые.