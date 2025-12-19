https://ria.ru/20251219/svadba-2063381011.html
Журналист, сделавший предложение на прямой линии, рассказал о планах
Журналист, сделавший предложение на прямой линии, рассказал о планах - РИА Новости, 19.12.2025
Журналист, сделавший предложение на прямой линии, рассказал о планах
Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:08:00+03:00
2025-12-19T18:08:00+03:00
2025-12-19T18:08:00+03:00
екатеринбург
россия
свердловская область
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063371807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae36d05575867366bcbe6db157df4854.jpg
https://ria.ru/20251219/predlozhenie-2063378797.html
екатеринбург
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Журналист Кирилл Бажанов о планах на свадьбу
Журналист Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке на прямой линии, рассказал РИА Новости, что свадьба пройдет летом в Екатеринбурге.
Приедет ли Путин?
2025-12-19T18:08
true
PT1M14S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063371807_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd6d4357f9fc8e0d99d9edc1d21e848e.jpg
"Олечка, выходи за меня замуж": журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным
Журналист из Екатеринбурга сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиным и пригласил президента на свадьбу.
2025-12-19T18:08
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, россия, свердловская область, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Журналист, сделавший предложение на прямой линии, рассказал о планах
Сделавший предложение на прямой линии Бажанов планирует свадьбу летом
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости, что свадьба пройдет летом.
Бажанов сделал предложение своей девушке на прямой линии с Путиными
и пригласил главу государства на свадьбу.
"Летом этого года… В Свердловской области
, в Екатеринбурге
, потому что у нас все родственники там", - сказал Бажанов.
Также он рассказал, что возлюбленная не знала о его планах сделать предложение на прямой линии.
"Она сама хотела посмотреть прямую линию. Я говорил: "Конечно, давай посмотри обязательно. Для меня это очень важно". Она поддерживает все мои начинания", - сказал Бажанов.
Журналист отметил, что после того, как он в прямом эфире сделал предложение, ему начали писать его знакомые.
"На самом деле очень много молодежи смотрело прямую линию с президентом", - добавил собеседник агентства.