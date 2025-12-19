https://ria.ru/20251219/sud-2063408274.html
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital 274 миллиона долларов
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital 274 миллиона долларов - РИА Новости, 19.12.2025
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital 274 миллиона долларов
Британский суд отказал ВТБ во взыскании 205 миллионов фунтов стерлингов (274 миллионов долларов) с его бывшей британской "дочки" VTB Capital, передает агентство РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:49:00+03:00
2025-12-19T18:49:00+03:00
2025-12-19T18:49:00+03:00
москва
в мире
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg
https://ria.ru/20250516/sud-2017371637.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_853:317:3161:2048_1920x0_80_0_0_a9883d90d61862f9feb57a83e93ca41b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, в мире, втб (банк)
Москва, В мире, ВТБ (банк)
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital 274 миллиона долларов
Bloomberg: ВТБ не удалось взыскать $274 млн с бывшей британской дочки банка
ЛОНДОН, 19 дек - РИА Новости.
Британский суд отказал ВТБ во взыскании 205 миллионов фунтов стерлингов (274 миллионов долларов) с его бывшей британской "дочки" VTB Capital, передает агентство Блумберг
.
По информации агентства, банк заявил, что в этом году британское правительство незаконно изменило условия санкций и внешнего управления VTB Capital Plc, в результате чего были аннулированы все задолженности бывшей "дочки" перед банком.
"Я не могу найти в этом решении (правительства - ред.) ни одного элемента незаконности, который требовал бы вмешательства суда... Основания для обжалования банком не указаны, и его иск отклоняется", - приводит Блумберг заявление при вынесении решения судьи Ровена Коллинз Райс.
VTB Capital с весны 2022 года находится под внешним управлением.
В мае арбитражный суд Москвы
по иску банка ВТБ взыскал около 2,4 миллиарда рублей с VTB Capital. Иск поступил в суд в феврале 2024 года. Как тогда сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ, он был подан "в целях защиты… имущественных интересов" и заявлен "о взыскании задолженности с VTB Capital Plc… по овердрафтному кредиту".