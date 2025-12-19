Рейтинг@Mail.ru
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital 274 миллиона долларов - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/sud-2063408274.html
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital 274 миллиона долларов
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital 274 миллиона долларов - РИА Новости, 19.12.2025
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital 274 миллиона долларов
Британский суд отказал ВТБ во взыскании 205 миллионов фунтов стерлингов (274 миллионов долларов) с его бывшей британской "дочки" VTB Capital, передает агентство РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:49:00+03:00
2025-12-19T18:49:00+03:00
москва
в мире
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg
https://ria.ru/20250516/sud-2017371637.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_853:317:3161:2048_1920x0_80_0_0_a9883d90d61862f9feb57a83e93ca41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, в мире, втб (банк)
Москва, В мире, ВТБ (банк)
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital 274 миллиона долларов

Bloomberg: ВТБ не удалось взыскать $274 млн с бывшей британской дочки банка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 19 дек - РИА Новости. Британский суд отказал ВТБ во взыскании 205 миллионов фунтов стерлингов (274 миллионов долларов) с его бывшей британской "дочки" VTB Capital, передает агентство Блумберг.
По информации агентства, банк заявил, что в этом году британское правительство незаконно изменило условия санкций и внешнего управления VTB Capital Plc, в результате чего были аннулированы все задолженности бывшей "дочки" перед банком.
"Я не могу найти в этом решении (правительства - ред.) ни одного элемента незаконности, который требовал бы вмешательства суда... Основания для обжалования банком не указаны, и его иск отклоняется", - приводит Блумберг заявление при вынесении решения судьи Ровена Коллинз Райс.
VTB Capital с весны 2022 года находится под внешним управлением.
В мае арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал около 2,4 миллиарда рублей с VTB Capital. Иск поступил в суд в феврале 2024 года. Как тогда сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ, он был подан "в целях защиты… имущественных интересов" и заявлен "о взыскании задолженности с VTB Capital Plc… по овердрафтному кредиту".
Зал _судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Суд взыскал с Euroclear Bank почти пятнадцать миллиардов рублей
16 мая, 14:21
 
МоскваВ миреВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала