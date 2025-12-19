Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital 274 миллиона долларов

ЛОНДОН, 19 дек - РИА Новости. Британский суд отказал ВТБ во взыскании 205 миллионов фунтов стерлингов (274 миллионов долларов) с его бывшей британской "дочки" VTB Capital, передает агентство Британский суд отказал ВТБ во взыскании 205 миллионов фунтов стерлингов (274 миллионов долларов) с его бывшей британской "дочки" VTB Capital, передает агентство Блумберг

По информации агентства, банк заявил, что в этом году британское правительство незаконно изменило условия санкций и внешнего управления VTB Capital Plc, в результате чего были аннулированы все задолженности бывшей "дочки" перед банком.

"Я не могу найти в этом решении (правительства - ред.) ни одного элемента незаконности, который требовал бы вмешательства суда... Основания для обжалования банком не указаны, и его иск отклоняется", - приводит Блумберг заявление при вынесении решения судьи Ровена Коллинз Райс.

VTB Capital с весны 2022 года находится под внешним управлением.