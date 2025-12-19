https://ria.ru/20251219/sud-2063358181.html
Организатор нарколаборатории в Томской области получил 19 лет колонии
Организатор нарколаборатории в Томской области получил 19 лет колонии - РИА Новости, 19.12.2025
Организатор нарколаборатории в Томской области получил 19 лет колонии
Томский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима организатора нарколаборатории, где правоохранительные органы изъяли свыше 120 килограммов... РИА Новости, 19.12.2025
происшествия
александровское
томский район
томский областной суд
Организатор нарколаборатории в Томской области получил 19 лет колонии
Организатор томской лаборатории, где нашли 120 кг наркотиков, получил 19 лет
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости.
Томский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима организатора нарколаборатории, где правоохранительные органы изъяли свыше 120 килограммов наркотиков и еще более 167 килограммов веществ, из которых они готовятся, сообщает
объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
"Организатору подпольной лаборатории по совокупности преступлений назначено 19 лет лишения свободы. Его подельник за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере получил 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание виновные будут в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что участники организованной преступной группы создали лабораторию и налаженную систему распространения запрещенных веществ. Один из фигурантов, начав с роли наркокурьера, стал "химиком" и организовал лабораторию по производству мефедрона. Для этого подсудимый приобрел земельный участок в селе Александровское Томского района
, где развернул масштабное производство запрещенных веществ.
"На месте преступления правоохранители изъяли свыше 120 килограммов наркотических средств и более 167 килограммов их прекурсоров", - отметили в пресс-службе.
По данным суда, его соучастник забирал крупные партии наркотиков, расфасовывал их и размещал в тайниках в разных городах. В апреле 2024 года мужчина был задержан с поличным.
"Оба подсудимых в ходе судебного разбирательства полностью признали свою вину", - добавили в пресс-службе.