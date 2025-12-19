Организатор нарколаборатории в Томской области получил 19 лет колонии

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Томский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима организатора нарколаборатории, где правоохранительные органы изъяли свыше 120 килограммов наркотиков и еще более 167 килограммов веществ, из которых они готовятся, Томский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима организатора нарколаборатории, где правоохранительные органы изъяли свыше 120 килограммов наркотиков и еще более 167 килограммов веществ, из которых они готовятся, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

"Организатору подпольной лаборатории по совокупности преступлений назначено 19 лет лишения свободы. Его подельник за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере получил 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание виновные будут в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что участники организованной преступной группы создали лабораторию и налаженную систему распространения запрещенных веществ. Один из фигурантов, начав с роли наркокурьера, стал "химиком" и организовал лабораторию по производству мефедрона. Для этого подсудимый приобрел земельный участок в селе Александровское Томского района , где развернул масштабное производство запрещенных веществ.

"На месте преступления правоохранители изъяли свыше 120 килограммов наркотических средств и более 167 килограммов их прекурсоров", - отметили в пресс-службе.

По данным суда, его соучастник забирал крупные партии наркотиков, расфасовывал их и размещал в тайниках в разных городах. В апреле 2024 года мужчина был задержан с поличным.