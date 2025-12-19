Организатор нарколаборатории в Томской области получил 19 лет колонии

Рейтинг@Mail.ru
17:07 19.12.2025 (обновлено: 17:23 19.12.2025)
происшествия, александровское, томский район, томский областной суд
Происшествия, Александровское, Томский район, Томский областной суд
© Фото : Томский областной судТомский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима организатора нарколаборатории
Томский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима организатора нарколаборатории - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Томский областной суд
Томский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима организатора нарколаборатории
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Томский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима организатора нарколаборатории, где правоохранительные органы изъяли свыше 120 килограммов наркотиков и еще более 167 килограммов веществ, из которых они готовятся, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
"Организатору подпольной лаборатории по совокупности преступлений назначено 19 лет лишения свободы. Его подельник за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере получил 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание виновные будут в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что участники организованной преступной группы создали лабораторию и налаженную систему распространения запрещенных веществ. Один из фигурантов, начав с роли наркокурьера, стал "химиком" и организовал лабораторию по производству мефедрона. Для этого подсудимый приобрел земельный участок в селе Александровское Томского района, где развернул масштабное производство запрещенных веществ.
"На месте преступления правоохранители изъяли свыше 120 килограммов наркотических средств и более 167 килограммов их прекурсоров", - отметили в пресс-службе.
По данным суда, его соучастник забирал крупные партии наркотиков, расфасовывал их и размещал в тайниках в разных городах. В апреле 2024 года мужчина был задержан с поличным.
"Оба подсудимых в ходе судебного разбирательства полностью признали свою вину", - добавили в пресс-службе.
ПроисшествияАлександровскоеТомский районТомский областной суд
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
