Суд Москвы заочно приговорил депутата Рады Гончаренко* к сроку

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столичный суд, рассмотрев новое дело депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, заочно приговорил его к 18 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы.

О завершении расследования дела Гончаренко*, который на пленарной сессии ПАСЕ призывал к ракетным ударам по Москве, СК РФ сообщил в середине ноября. Ранее депутат был заочно приговорен в России к 10 годам колонии за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, экстремистские высказывания, а также за фейки о ВС РФ.

"45-летний гражданин Украины Алексей Гончаренко* заочно приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично и с угрозой применения насилия). Гончаренко* находится в розыске и заочно арестован.

По данным прокуратуры, в октябре 2024 года и в январе 2025 года Гончаренко*, являясь народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва, в ходе публичных выступлений призывал к осуществлению террористической деятельности, а также унижения достоинства группы лиц по признаку национальности, с угрозой применения насилия. Текстовые публикации, содержащие видеозаписи с этими публичными призывами, он разместил в открытом доступе в интернете.

Также 2-й Западный окружной военный суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, на 4 года, заключили в надзорном органе.