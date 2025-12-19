Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье осудили мужчину, избившего ребенка-инвалида - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 19.12.2025 (обновлено: 16:46 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/sud-2063267559.html
В Подмосковье осудили мужчину, избившего ребенка-инвалида
В Подмосковье осудили мужчину, избившего ребенка-инвалида - РИА Новости, 19.12.2025
В Подмосковье осудили мужчину, избившего ребенка-инвалида
Воскресенский суд Московской области на 3,5 года отправил в колонию мужчину, который избил ребенка-инвалида и отобрал у него телефон, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:39:00+03:00
2025-12-19T16:46:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20251123/kriminal-2056399396.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Московский областной суд
В Подмосковье осудили мужчину, избившего ребенка-инвалида

Суд дал 3,5 года мужчине, избившему и отобравшему телефон у ребенка-инвалида

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Воскресенский суд Московской области на 3,5 года отправил в колонию мужчину, который избил ребенка-инвалида и отобрал у него телефон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"Согласно приговору суда, уроженец Кыргызской Республики в вечернее время суток увидел на остановке несовершеннолетнего потерпевшего. Тогда у него возник преступный умысел, направленный на совершение грабежа. Он нанес несовершеннолетнему потерпевшему, являющемуся ребенком-инвалидом, не менее семи ударов кулаками в область лица, головы, шеи и туловища, причинив телесные повреждения", - сказали в пресс-службе.
После этого он похитил у него мобильный телефон.
Суд признал его виновным по статье 161 УК РФ (грабеж) и приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Не было живого места". Что учинил подросток с инвалидом в Карелии
23 ноября, 08:00
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМосковский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала