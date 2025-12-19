В Подмосковье осудили мужчину, избившего ребенка-инвалида

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Воскресенский суд Московской области на 3,5 года отправил в колонию мужчину, который избил ребенка-инвалида и отобрал у него телефон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

"Согласно приговору суда, уроженец Кыргызской Республики в вечернее время суток увидел на остановке несовершеннолетнего потерпевшего. Тогда у него возник преступный умысел, направленный на совершение грабежа. Он нанес несовершеннолетнему потерпевшему, являющемуся ребенком-инвалидом, не менее семи ударов кулаками в область лица, головы, шеи и туловища, причинив телесные повреждения", - сказали в пресс-службе.

После этого он похитил у него мобильный телефон.