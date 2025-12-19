Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил к заключению семерых обвиняемых в покушении на Соловьева - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 19.12.2025 (обновлено: 14:31 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/sud-2063258789.html
Суд приговорил к заключению семерых обвиняемых в покушении на Соловьева
Суд приговорил к заключению семерых обвиняемых в покушении на Соловьева - РИА Новости, 19.12.2025
Суд приговорил к заключению семерых обвиняемых в покушении на Соловьева
СУД ПРИГОВОРИЛ К СРОКАМ ОТ 12 ЛЕТ СЕМЕРЫХ ОБВИНЯЕМЫХ В ПОДГОТОВКЕ ПОКУШЕНИЯ НА ЖУРНАЛИСТА СОЛОВЬЕВА – КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ ИЗ ЗАЛА СУДА РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:21:00+03:00
2025-12-19T14:31:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Суд приговорил к заключению семерых обвиняемых в покушении на Соловьева

Суд приговорил к срокам от 12 лет 7 обвиняемых в покушении на Соловьева

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУД ПРИГОВОРИЛ К СРОКАМ ОТ 12 ЛЕТ СЕМЕРЫХ ОБВИНЯЕМЫХ В ПОДГОТОВКЕ ПОКУШЕНИЯ НА ЖУРНАЛИСТА СОЛОВЬЕВА – КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ ИЗ ЗАЛА СУДА
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала