https://ria.ru/20251219/sud-2063258789.html
Суд приговорил к заключению семерых обвиняемых в покушении на Соловьева
Суд приговорил к заключению семерых обвиняемых в покушении на Соловьева - РИА Новости, 19.12.2025
Суд приговорил к заключению семерых обвиняемых в покушении на Соловьева
СУД ПРИГОВОРИЛ К СРОКАМ ОТ 12 ЛЕТ СЕМЕРЫХ ОБВИНЯЕМЫХ В ПОДГОТОВКЕ ПОКУШЕНИЯ НА ЖУРНАЛИСТА СОЛОВЬЕВА – КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ ИЗ ЗАЛА СУДА РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:21:00+03:00
2025-12-19T14:21:00+03:00
2025-12-19T14:31:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Суд приговорил к заключению семерых обвиняемых в покушении на Соловьева
Суд приговорил к срокам от 12 лет 7 обвиняемых в покушении на Соловьева