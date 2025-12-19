Рейтинг@Mail.ru
Причастному к покушению на Соловьева террористу дали пожизненный срок
14:09 19.12.2025 (обновлено: 14:59 19.12.2025)
Причастному к покушению на Соловьева террористу дали пожизненный срок
Причастному к покушению на Соловьева террористу дали пожизненный срок - РИА Новости, 19.12.2025
Причастному к покушению на Соловьева террористу дали пожизненный срок
Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку Андрея Пронского - основного фигуранта дела о подготовке покушения на журналиста Владимира... РИА Новости, 19.12.2025
Причастному к покушению на Соловьева террористу дали пожизненный срок

Обвиненному в покушении на Соловьева террористу дали пожизненный срок

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАндрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку Андрея Пронского - основного фигуранта дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Пронскому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части – в колонии особого режима, со штрафом 1 миллион рублей", - огласил решение суд.
На скамье подсудимых находятся Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один обвиняемый Василий Стрижаков был отправлен на принудительное лечение.
По версии следствия, в 2021 году Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки NS/WP*, запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица.
Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 года по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладений, военного комиссариата.
Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию о Соловьеве. Участники преступного сговора планировали установить на кузов машины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие. Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.
Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62 мм, 748 патронов калибра 9 мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
*запрещенная в России террористическая организация
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Суд признал приговор жителю Херсонской области за госизмену законным
18 декабря, 14:57
 
Владимир Соловьев (телеведущий)ПроисшествияМоскваВладимир БеляковВладимир СтепановУкраинаРоссия
 
 
