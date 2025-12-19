https://ria.ru/20251219/strezhevoy-2063313118.html
Путин пообещал включить город Стрежевой в список для семейной ипотеки
Президент РФ Владимир Путин пообещал включить город Стрежевой в Томской области в список населенных пунктов для семейной ипотеки на вторичное жилье. РИА Новости, 19.12.2025
