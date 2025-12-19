Рейтинг@Mail.ru
19.12.2025

Путин пообещал включить город Стрежевой в список для семейной ипотеки
15:46 19.12.2025
Путин пообещал включить город Стрежевой в список для семейной ипотеки
Путин пообещал включить город Стрежевой в список для семейной ипотеки - РИА Новости, 19.12.2025
Путин пообещал включить город Стрежевой в список для семейной ипотеки
Президент РФ Владимир Путин пообещал включить город Стрежевой в Томской области в список населенных пунктов для семейной ипотеки на вторичное жилье. РИА Новости, 19.12.2025
Стрежевой, Россия, Томская область, Владимир Путин, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Стрежевой, Россия, Томская область, Владимир Путин, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин пообещал включить город Стрежевой в список для семейной ипотеки

Путин пообещал включить Стрежевой в список для семейной ипотеки на вторичку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал включить город Стрежевой в Томской области в список населенных пунктов для семейной ипотеки на вторичное жилье.
В ходе прямой линии президента, совмещенной с пресс-конференцией, многодетная мама из Стрежевого рассказала, что ее семья хочет воспользоваться семейной ипотекой, но в этом населенном пункте нет новостроек.
"Вопросов там много, правительство этим будет заниматься. Что касается вашего города, если он не включен в этот список, то мы это сделаем", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
