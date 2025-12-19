https://ria.ru/20251219/strategiya-2063283055.html
Путин посоветовал Рютте прочитать стратегию нацбезопасности США
Путин посоветовал Рютте прочитать стратегию нацбезопасности США - РИА Новости, 19.12.2025
Путин посоветовал Рютте прочитать стратегию нацбезопасности США
Президент России Владимир Путин порекомендовал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте прочитать новую стратегию нацбезопасности США. РИА Новости, 19.12.2025
Путин посоветовал Рютте прочитать стратегию нацбезопасности США
Путин посоветовал Рютте прочитать новую стратегию нацбезопасности США