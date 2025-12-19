Рейтинг@Mail.ru
Путин посоветовал Рютте прочитать стратегию нацбезопасности США
15:01 19.12.2025 (обновлено: 15:15 19.12.2025)
Путин посоветовал Рютте прочитать стратегию нацбезопасности США
Путин посоветовал Рютте прочитать стратегию нацбезопасности США
Президент России Владимир Путин порекомендовал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте прочитать новую стратегию нацбезопасности США. РИА Новости, 19.12.2025
РИА Новости
сша, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире, россия, марк рютте, нато
США, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире, Россия, Марк Рютте, НАТО
Путин посоветовал Рютте прочитать стратегию нацбезопасности США

Путин посоветовал Рютте прочитать новую стратегию нацбезопасности США

© AP Photo / Markus SchreiberГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин порекомендовал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте прочитать новую стратегию нацбезопасности США.
"Почитай новую стратегию национальной безопасности США, что там написано", - сказал российский лидер в ходе прямой линии на фоне слов Рютте о том, что НАТО готовится к войне с РФ.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Ну что он несет? Президент посоветовал Рютте прочитать новую стратегию нацбезопасности США - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Что он несет": Путин сделал резкое заявление о Рютте
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
