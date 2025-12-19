Названа стоимость новогоднего стола для одного россиянина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новогодний стол для одного россиянина в этом году обойдется почти в 1,5 тысячи рублей, подсчитал для РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Эксперт уточнил, что в список новогодних блюд вошли различные закуски, среди которых бутерброды с красной икрой и сырокопченой колбасой, овощные нарезки и сыр. В меню также входят классические салаты - оливье и сельдь под шубой. А главным новогодним блюдом стала говядина с картофелем. На десерт предлагаются апельсины и шоколадные конфеты. Общий вес блюд составляет примерно 1,2 килограмма.