Рейтинг@Mail.ru
Названа стоимость новогоднего стола для одного россиянина - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/stol-2063084587.html
Названа стоимость новогоднего стола для одного россиянина
Названа стоимость новогоднего стола для одного россиянина - РИА Новости, 19.12.2025
Названа стоимость новогоднего стола для одного россиянина
Новогодний стол для одного россиянина в этом году обойдется почти в 1,5 тысячи рублей, подсчитал для РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:53:00+03:00
2025-12-19T02:53:00+03:00
общество
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bfe70c04af4c37ee37ecf5053b6aaca.jpg
https://ria.ru/20251214/nabor-2061912151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694819_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fb31f25d458e8c19f4dc50cf5dda5040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), новый год
Общество, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Новый год
Названа стоимость новогоднего стола для одного россиянина

РИА Новости: новогодний стол для одного россиянина обойдется в 1,5 тысячи рублей

© iStock.com / DronGОливье
Оливье - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© iStock.com / DronG
Оливье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новогодний стол для одного россиянина в этом году обойдется почти в 1,5 тысячи рублей, подсчитал для РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"В ноябре 2024 года средняя цена набора продуктов для праздничного меню в России составляла 1 тысячу 360 рублей на человека. К ноябрю 2025 года этот набор вырос в цене до 1 тысячи 454 рублей, что на 6,9% превышает прошлогодний уровень и соответствует годовой инфляции", - сказал он.
Эксперт уточнил, что в список новогодних блюд вошли различные закуски, среди которых бутерброды с красной икрой и сырокопченой колбасой, овощные нарезки и сыр. В меню также входят классические салаты - оливье и сельдь под шубой. А главным новогодним блюдом стала говядина с картофелем. На десерт предлагаются апельсины и шоколадные конфеты. Общий вес блюд составляет примерно 1,2 килограмма.
Для алкогольного сопровождения традиционно подается три бокала по 125 миллилитров игристого вина, 125 миллилитров коньяка, а безалкогольные - 0,5 литра фруктового сока.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
РИА Новости подсчитало стоимость новогоднего стола
14 декабря, 05:35
 
ОбществоРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала