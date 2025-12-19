https://ria.ru/20251219/stinger-2063077286.html
Госдеп США одобрил поставку НАТО компонентов для ракет Stinger
Госдеп США одобрил поставку НАТО компонентов для ракет Stinger - РИА Новости, 19.12.2025
Госдеп США одобрил поставку НАТО компонентов для ракет Stinger
Госдеп США одобрил возможную продажу НАТО компонентов для программы продления срока службы ракет Stinger на 136 миллионов долларов, сообщил в пятницу Пентагон. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:13:00+03:00
2025-12-19T01:13:00+03:00
2025-12-19T01:13:00+03:00
в мире
сша
германия
италия
дональд трамп
нато
государственный департамент сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
https://ria.ru/20251211/pentagon-2061538899.html
сша
германия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, германия, италия, дональд трамп, нато, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, США, Германия, Италия, Дональд Трамп, НАТО, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп США одобрил поставку НАТО компонентов для ракет Stinger
Госдеп США одобрил поставку НАТО компонентов для ракет Stinger на $136 миллионов