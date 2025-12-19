https://ria.ru/20251219/stambul-2063216323.html
В Стамбуле задержали актрису сериала "Великолепный век"
В Стамбуле задержали актрису сериала "Великолепный век" - РИА Новости, 19.12.2025
В Стамбуле задержали актрису сериала "Великолепный век"
Полиция задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков, сообщила газета Cumhuriyet. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:19:00+03:00
2025-12-19T13:19:00+03:00
2025-12-19T13:37:00+03:00
стамбул
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063219459_0:137:1081:745_1920x0_80_0_0_c0cbd56ab16a244c83ef1cf3065abd9e.jpg
https://ria.ru/20251126/tarasova-2057853619.html
https://ria.ru/20251008/turtsiya-2046995680.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063219459_0:36:1081:846_1920x0_80_0_0_9cb77d6f71ee79f986de0262fdc11417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, турция, в мире
В Стамбуле задержали актрису сериала "Великолепный век"
Актрису сериала "Великолепный век" заподозрили в употреблении наркотиков
СТАМБУЛ, 19 дек - РИА Новости.
Полиция задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков, сообщила газета Cumhuriyet
.
"В рамках новой волны задержаний по подозрению в употреблении или распространении наркотиков в Стамбуле
задержаны восемь человек, в том числе актриса Эзги Эйюбоглу", - сообщило издание.
Актриса сыграла во втором сезоне "Великолепного века" дочь крымского хана Айбиге-хатун.
Суд арестовал на прошлой неделе главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.
Подобные операции в Турции
проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них.
При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.