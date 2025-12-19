Рейтинг@Mail.ru
13:19 19.12.2025 (обновлено: 13:37 19.12.2025)
В Стамбуле задержали актрису сериала "Великолепный век"
В Стамбуле задержали актрису сериала "Великолепный век"
Полиция задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков, сообщила газета Cumhuriyet. РИА Новости, 19.12.2025
стамбул, турция, в мире
Стамбул, Турция, В мире
© Фото : @ezgieyubogluЭзги Эйюбоглу
Эзги Эйюбоглу - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : @ezgieyuboglu
Эзги Эйюбоглу
СТАМБУЛ, 19 дек - РИА Новости. Полиция задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков, сообщила газета Cumhuriyet.
"В рамках новой волны задержаний по подозрению в употреблении или распространении наркотиков в Стамбуле задержаны восемь человек, в том числе актриса Эзги Эйюбоглу", - сообщило издание.
Актриса сыграла во втором сезоне "Великолепного века" дочь крымского хана Айбиге-хатун.
Суд арестовал на прошлой неделе главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.
Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них.
При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.
