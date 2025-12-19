https://ria.ru/20251219/ssha-2063447662.html
В США за несколько дней продали золотых грин-карт на 1,3 миллиарда долларов
В США за несколько дней продали золотых грин-карт на 1,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.12.2025
В США за несколько дней продали золотых грин-карт на 1,3 миллиарда долларов
США за последние дни продали "золотых" грин-карт на право жительство в США на 1,3 миллиарда долларов, заявил в пятницу министр торговли Говард Латник. РИА Новости, 19.12.2025
В США за несколько дней продали золотых грин-карт на 1,3 миллиарда долларов
