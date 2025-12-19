Рейтинг@Mail.ru
В США за несколько дней продали золотых грин-карт на 1,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/ssha-2063447662.html
В США за несколько дней продали золотых грин-карт на 1,3 миллиарда долларов
В США за несколько дней продали золотых грин-карт на 1,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.12.2025
В США за несколько дней продали золотых грин-карт на 1,3 миллиарда долларов
США за последние дни продали "золотых" грин-карт на право жительство в США на 1,3 миллиарда долларов, заявил в пятницу министр торговли Говард Латник. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T23:32:00+03:00
2025-12-19T23:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg
https://ria.ru/20251211/prodazha-2061262847.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_730850f48446fa6be7d686d524c4d41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США за несколько дней продали золотых грин-карт на 1,3 миллиарда долларов

В США за несколько дней продали золотых грин-карт для получения ВНЖ на $1,3 млрд

© AP Photo / Nam Y. HuhЛюди в США
Люди в США - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
Люди в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США за последние дни продали "золотых" грин-карт на право жительство в США на 1,3 миллиарда долларов, заявил в пятницу министр торговли Говард Латник.
«
"За несколько дней продажи достигли 1,3 миллиарда долларов", - заявил Латник в Белом доме, отвечая на вопрос президента США Дональда Трампа о том, сколько золотых карт было продано к этому моменту.
Сейчас данная возможность легализации на территории США предоставляется при оплате 15 тысяч долларов сбора за обработку заявки министерством внутренней безопасности. В случае одобрения, соискателю нужно будет заплатить американскому правительству еще 1 миллион долларов. При этом власти обещают быстрое рассмотрение и получение данной грин-карты.
Президент США Дональд Трамп демонстрирует золотую карту - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Белый дом запустил сайт по продаже гражданства США за $1 миллион
11 декабря, 02:08
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала