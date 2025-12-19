ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио считает, что НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо.
Госсекретарь связал это с повышением взносов со стороны государств-членов, ростом трат на вооружение и возможности обеспечивать потенциал НАТО.
Страны-участницы НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня в 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми государствами-членами блока. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава российского МИД Сергей Лавров после саммита стран-участниц альянса в Гааге отметил, что рост расходов блока на оборону не окажет значимого влияния на безопасность РФ.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.