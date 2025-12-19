Рейтинг@Mail.ru
НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
23:07 19.12.2025
НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил Рубио
НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил Рубио
Американский госсекретарь Марко Рубио считает, что НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо. РИА Новости, 19.12.2025
в мире
россия
гаага
европа
марко рубио
владимир путин
сергей лавров
нато
в мире, россия, гаага, европа, марко рубио, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Гаага, Европа, Марко Рубио, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил Рубио

Рубио: НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио считает, что НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо.
"НАТО - ключевой оборонный альянс, который обеспечивает стабильность на европейском континенте. Мы считаем его сильнее сейчас, чем когда-либо", - сказал Рубио на пресс-конференции.
Госсекретарь связал это с повышением взносов со стороны государств-членов, ростом трат на вооружение и возможности обеспечивать потенциал НАТО.
Страны-участницы НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня в 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми государствами-членами блока. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава российского МИД Сергей Лавров после саммита стран-участниц альянса в Гааге отметил, что рост расходов блока на оборону не окажет значимого влияния на безопасность РФ.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
США видят обеспокоенность НАТО о якобы угрозе от России
