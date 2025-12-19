НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио считает, что НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо.

Госсекретарь связал это с повышением взносов со стороны государств-членов, ростом трат на вооружение и возможности обеспечивать потенциал НАТО.