США видят обеспокоенность НАТО о якобы угрозе от России

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты в курсе обеспокоенности НАТО о якобы угрозе со стороны России и считают статью о коллективной обороне сдерживающим фактором, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы слышали эти опасения (о якобы угрозе со стороны России - ред.) от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны. Президент (США Дональд Трамп - ред.) говорил, что мы считаем это очень сильным сдерживающим фактором против любых страхов или озабоченностей, которые могут возникнуть у любого из наших союзников в регионе", - заявил он на брифинге.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
