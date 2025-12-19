Рейтинг@Mail.ru
США видят обеспокоенность НАТО о якобы угрозе от России - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/ssha-2063444665.html
США видят обеспокоенность НАТО о якобы угрозе от России
США видят обеспокоенность НАТО о якобы угрозе от России - РИА Новости, 19.12.2025
США видят обеспокоенность НАТО о якобы угрозе от России
Соединенные Штаты в курсе обеспокоенности НАТО о якобы угрозе со стороны России и считают статью о коллективной обороне сдерживающим фактором, заявил... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T23:04:00+03:00
2025-12-19T23:04:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
марко рубио
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
https://ria.ru/20250324/nato-2006804529.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, марко рубио, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Москва, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
США видят обеспокоенность НАТО о якобы угрозе от России

Рубио заявил, что США в курсе обеспокоенности НАТО о якобы угрозе от России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты в курсе обеспокоенности НАТО о якобы угрозе со стороны России и считают статью о коллективной обороне сдерживающим фактором, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы слышали эти опасения (о якобы угрозе со стороны России - ред.) от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны. Президент (США Дональд Трамп - ред.) говорил, что мы считаем это очень сильным сдерживающим фактором против любых страхов или озабоченностей, которые могут возникнуть у любого из наших союзников в регионе", - заявил он на брифинге.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Европа паникует: НАТО умирает на глазах
24 марта, 08:00
 
В миреРоссияСШАМоскваМарко РубиоДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала