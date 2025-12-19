Рейтинг@Mail.ru
Для украинского урегулирования осталось решить нюансы, заявил постпред США - РИА Новости, 19.12.2025
22:57 19.12.2025
Для украинского урегулирования осталось решить нюансы, заявил постпред США
Постпред США при НАТО Мэтт Уиттакер сообщил, что для украинского урегулирования остались нюансы и детали. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T22:57:00+03:00
2025-12-19T22:57:00+03:00
в мире
сша
майами
киев
евросоюз
нато
мирный план сша по украине
в мире, сша, майами, киев, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Майами, Киев, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
Для украинского урегулирования осталось решить нюансы, заявил постпред США

Уиттакер: украинское урегулирование свелось к финальным деликатным переговорам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэтт Уиттакер сообщил, что для украинского урегулирования остались нюансы и детали.
"Мы близко, ближе, чем когда-либо. Деликатные вопросы и нюансы требуют ото всех закатать рукава. Но если есть шанс на мир, то мы будем к нему стремиться. Я думаю, шанс есть", - сказал Уиттакер в интервью Fox News.
По его словам, "ситуация свелась к финальным деликатным переговорам".
Он добавил, что переговоры по урегулированию в Майами в выходные покажут, достижима ли сделка. На них, по словам Уиттакера, будет обсуждаться одобренный ЕС, Киевом и США план.
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции
