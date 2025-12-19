Для украинского урегулирования осталось решить нюансы, заявил постпред США

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэтт Уиттакер сообщил, что для украинского урегулирования остались нюансы и детали.

"Мы близко, ближе, чем когда-либо. Деликатные вопросы и нюансы требуют ото всех закатать рукава. Но если есть шанс на мир, то мы будем к нему стремиться. Я думаю, шанс есть", - сказал Уиттакер в интервью Fox News.